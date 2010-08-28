بازی در ریل راه آهن دلخوشی کودکان حسین آباد کرج!

به گزارش خبرنگار مهر در کرج، واژه راه آهن از سختی مسیری حکایت دارد که در آن جسمی آهنین و سخت به حرکت در می آید و این جسم سنگین و آهنین گاه می تواند تمامی یا بخش مهمی از دغدغه های ساکنین یک منطقه را تشکیل داده و رقم بزند.

لوکوموتیوها از زمان ورود به زندگی مردم همواره مایه ایجاد تحولات بوده اند با این همه در تمام دورانی که این وسیله نقلیه مسیر توسعه و بهره برداری اش را طی می کرد با مخالفان و موافقان زیادی مواجه بود، یکی از عمده ترین این مخالفت ها به مخاطرات بهره گیری از این وسیله اختصاص داشت که این خطرات با آموزش و فر هنگ سازی در تمامی جهان به حد زیادی فروکش کرده و محدود شد.

این در حالیست که این دغدغه کهنه و مشکل قدیمی،‌ امروز و با گذشت نزدیک به دو قرن از ساخت نخستین لوکوموتیو همچنان در شهری به نام کرج و در منطقه حسین آباد ادامه دارد.

نبود حصاربندی در حاشیه این ریل آهنی موجب شده کودکان زیادی در این منطقه محروم به بازی و تفریح کنار ریل ها روی آورده و با این اقدام امکان وقوع حوادث بسیار سنگینی را در منطقه رقم بزنند.

البته بسیاری از کودکان حسین آباد این بازی و تفریح را دلخوشی خود می دانند و از اینکه اطراف ریل حصارکشی شود غصه دار می شوند چرا که منطقه امکانات کافی برای تفریح بچه ها ندارد و اگر هم داشته باشد تامین هزینه های آن در حد بضاعت بسیاری از خانواده های ساکن در منطقه نیست.

ساکنان منطقه حسین آباد که از بسیاری امکانات تفریحی و ورزشی محروم هستند پیوسته با عبور سوت زنان قطارهایی مواجهند که شاهد بازی کودکان و در برخی مواقع سنگ اندازی آنان به سوی قطارها و ریل هستند.

با گذر از کنار این ریل در یک روز عادی می توان بچه هایی را دید که با انرژی و نشاط خاص خود مدام مسیر ریل ها را از بالا به پایین و از پایین به بالا طی می کنند و گاه برای اثبات شجاعت خود روی این مسیر آهنین دراز می کشند و شروع به مبارزه طلبی می کنند.

این نکته موجب ایجاد دلهره فراوان در لوکوموتیورانان و خانواده های کودکانی شده است که گشت و گذار در این منطقه یکی از تفریحات روزمره شان شده است.

پدر یکی از این کودکان در این خصوص با ابراز نگرانی از مراجعه فرزندانش به این مکان گفت: بچه های ما محل بازی و تفریح ندارند و از سال ها پیش ریل راه آهن یکی از مکان های بازی و سرگرمی آنها در این محل بوده است.

این فرد ادامه داد: به رغم نگرانی های خانواده ها بچه ها به این مکان رفت و آمد می کنند و تا زمانیکه مسئولان شهر اقدام به حصارکشی در محوطه ریل ها نکنند نمی شود از ورود آنان به این منطقه جلوگیری کرد.

بنابر این گزارش خطرات بسیاری کودکان و مسافران این قطارها را تهدید می کند به نحوی که وقوع یک ترمز غیر منتظره ناشی از حضور این افراد می تواند به یک فاجعه در مسیر ختم شود.

بر این اساس لزوم فرهنگ سازی در منطقه، حصاربندی محل استقرار ریل ها و نیز احداث و ایجاد اماکن تفریحی و ورزشی برای کودکان،‌ نوجوانان و جوانان منطقه محروم حسین آباد از جمله راهکارهایی است که باید هر چه سریعتر به آنها پرداخته شود تا ساکنان این منطقه هر چه بیشتر از وقوع خطرات احتمالی محفوظ بمانند.