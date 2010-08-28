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۶ شهریور ۱۳۸۹، ۱۴:۰۰

بنیتز پس از شکست اینتر:

باید تغییراتی ایجاد کنیم/ به زمان بیشتری نیاز دارم

باید تغییراتی ایجاد کنیم/ به زمان بیشتری نیاز دارم

رافائل بنیتز پس از شکست 2 بر صفر مقابل آتلتیکومادرید در سوپرجام فوتبال اروپا گفت برای موفقیت در تیم اینتر میلان به زمان بیشتری نیاز دارد.

به گزارش خبرگزاری مهر، بنیتز گفت: ما در این تیم بعضی کارها را باید همان گونه انجام دهیم که قبلا انجام می شد اما بعضی چیزهای دیگر را لازم است که تغییر دهیم. روشن است که این امر زمان می برد، اما چقدر، شما نمی دانید. من از زمان جام جهانی مدت زمان زیادی نمی شود که این بازیکنان را در اختیار دارم.

بر پایه گزارش یو کی پی ای، بنیتز در خصوص همگروهی اینتر با تاتنهام، وردربرمن و توئنته در رقابت های لیگ قهرمانان اروپا اظهار داشت: گروه ما واقعا گروه دشواری است. در این گروه میان تیم های حاضر تفاوت چندانی وجود ندارد و همگی آنها می توانند خطرناک باشند. گروه ما گروه سختی است.

کد مطلب 1141759

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