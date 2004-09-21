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۳۱ شهریور ۱۳۸۳، ۱۸:۲۵

تا پايان جام جهاني 2006 آلمان

برانكو ايوانكوويچ تمديد كرد

برانكو ايوانكوويچ سرمربي تيم ملي فوتبال كشورمان قرارداد خودرا بافدراسيون فوتبال كشورمان تمديد كرد.

به گزارش خبرنگار" مهر" برانكو ايوانكوويچ سرمربي تيم ملي فوتبال كشورمان كه قراردادش روزدهم مهرماه به اتمام مي رسيد عصرامروز با حضوردرفدراسيون فوتبال قرارداد خود را تا پايان رقابتهاي جام جهاني 2006 آلمان تمديد كرد.
دراين جلسه كه با حضورناصرنوآموزنايب رييس فدراسيون فوتبال برگزارشد، طرفين برسرمسايل مورد علاقه به گفتگونشستند و درپايان براي تمديد قرارداد برانكوبه توافق دست يافتند. قراراست جزييات اين قرارداد فردا رسما اعلام شود.

کد مطلب 114176

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