محور برنامه های فرهنگی شهرداری آموزه های قرآنی است

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد باقر قالیباف در حاشیه مراسم تجلیل از پیشکسوتان قرآنی که در سالن حجاب برگزار شد در جمع خبرنگاران در مورد اقدامات شهرداری تهران برای اوقات فراغت تابستانی شهروندان اظهار داشت: امسال در تابستان، موضوعهای قرآنی را در برنامه های فرهنگی در اولویت قرار دادیم که این نشستها قبل و بعد از افطار در مساجد، پارکها، فرهنگسراها و به طور کلی در اغلب نقاط سطح شهر تهران به شکلهای مختلف برگزار می شوند.

وی با اشاره به اینکه برنامه های قرآنی در بخشهای مختلفی از قبیل قرائت، همخوانی و بخشهای هنری برگزار می شود ادامه داد: اوج برنامه های قرآنی در باغ موزه دفاع مقدس هر شب بعد از افطار از ساعت 10 به مدت 4 ساعت برگزار می شود.

شهردار تهران گفت: توجه به موضوع فرهنگی و در راس آن رعایت اخلاق در شهر تهران، از موضوعاتی است که در دستور کار فعالیتهای فرهنگی شهرداری تهران قرار دارد و اجرای برنامه های قرآنی در ماه مبارک رمضان توام با تعطیلات بهترین فرصت برای ما بوده تا بتوانیم به بهترین شکل ممکن توجه مردم را به امور قرآنی معطوف کنیم.

وی در مورد اقدامات شهرداری تهران در حوزه موضوعات فرهنگی عنوان کرد: عمدتا شهرداری تهران در فعالیتهای فرهنگی خود به موضوعهای خانواده، دفاع مقدس، امام (ره) و انقلاب، مسئله فلسطین و قدس و دیگر کشورهای اسلامی توجه دارد و همه این موارد نیز بر محوریت آموزه هایی از قرآن و در مسیر قرآن است.

شهردار تهران در ادامه در مورد اقدامات شورای عالی قرآنی در شهرداری تهران اظهار داشت: در حوزه قرآنی، شورای عالی قرآن را در شهرداری تهران راه اندازی کردیم که ترکیبی از افراد صاحب نظر در بخشهای مختلف قرآنی در آن حضور دارند.

وی گفت: در شورای عالی قرآن به توسعه قرآن در حوزه مفاهیم، معارف قرآنی، قرائت، حفظ و توسعه فضاهای قرآنی پرداخته و آنها را در دستور کار قرار داده ایم.

قالیباف با اشاره به حمایت از تشکلهای قرآنی توسط شورای عالی قرآن گفت: اوج مصوبات این شورا مربوط به احداث تهران سرای قرآن و عترت است که در شب میلاد امام حسن مجتبی(ع) مراسم کلنگ زنی آن برگزار شد.