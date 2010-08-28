67 پروژه در شهرستان زنجان به بهره برداری رسید

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، عباس راشاد ظهر شنبه در جمع خبرنگاران، پروژه های قابل افتتاح را در بخشهای آموزش، کشاورزی، تامین آب، پروژه های صنعتی، عمرانی و سرمایه گذاری اعلام کرد و افزود: با افتتاح این پروژه ها برای 807 نفر اشتغال به صورت مستقیم و غیر مستقیم ایجاد می شود.

وی با اشاره به پروژه های مهم قابل افتتاح و کلنگ زنی ادامه داد: افتتاح آموزشکده الغدیر، شبکه گاز رسانی به روستاهای یامچی، اسفناج، دره لیک، آقکند، اجرای طرح هادی در روستاهای گوالان، بوغدا کندی، کاوند، گوگجه قیای قلتوق، اندآباد علیا، برق رسانی به حدود 50 حلقه چاه در شهرستان، تامین برق شهرک نانوایان، بهسازی و آسفالت راه روستاهای باغ، دوسران، امام، علی آباد، دگرمان درسی، پازوکی، بیرونده، چومالو، آقجه قلعه، جشن سرا، سعید کندی و 17 پروژه سرمایه گذاری است.

راشاد افزود: پروژه آبیاری تحت فشار به 18.2 هکتار، الگوی کشت نهالستان گردوی پیوندی برای اولین بار در سطح کشور در شهرستان زنجان، لوله گذاری انتقال آب روستای لگاهی به طول2.6 کیلومتر، آبیاری تحت فشار در 44 هکتار از اراضی شهرستان، انتقال آب زراعی روستاهای اسکند، دیزج آباد به طول6.7 کیلومتر و افتتاح گوساله پرواری 20 راسی و مرغداری نیمچه گوشتی از دیگر این طرح ها است.