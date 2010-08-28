45 پروژه عمرانی در هفته دولت در تنگستان بهره برداری می شود

به گزارش خبرنگار مهر در اهرم، محمد حسین جهان بخش بعد از ظهر شنبه در نشست شورای اداری شهرستان تنگستان با بیان این که تعدادی از این پروژه های طی روزهای اخیر به بهره برداری رسیده است، اظهار داشت: در این هفنه همچنین عملیات اجرایی 8 پروژه با اعتباری بالغ بر 3 میلیارد و 200 میلبیون تومان آغاز خواهد شد. .

وی وضعیت عمران شهری اهرم را مناسب ندانست و اظهار داشت: باید با تلاشی جمعی وضعت عمران شهری مرکز شهرستان تنگستان بهبود پیدا کند.

استاندار بوشهر با بیان این که استان بوشهر را جزء 5 استان برتر کشور در بخش مسکن مهر خواهد کرد در خصوص مصوبات سفر اول و دوم ریاست جمهوری گفت: قبل از سفر سوم دولت به استان بوشهر تکلیف مصوبات سفر اول و دوم مشخص می‌‌ شود ضمن اینکه اولویت اصلی ما نیز پیگیری مصوبات سفر است.

سرپرست فرمانداری تنگستان نیز گفت: در یک سال گذشته 260 پروژه عمرانی با اعتباری بالغ بر 20 میلیارد تومان در شهرستان تنگستان به بهره ‌برداری رسیده است.

اسماعیل کاظمی افزود: 75 درصد جمعیت تنگستان در روستاها زندگی می ‌کنند و این امر از ویژگی ‌های مهم این شهرستان است.