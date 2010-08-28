تبلیغ برنج "محسن" از طریق رسانه ملی باید بررسی شود

به گزارش خبرنگار مهر، سیدعلی اکبر طاهایی ظهر شنبه در جلسه کارگروه توسعه صادرات مازندران افزود: متاسفانه در شبهای اخیر مشاهده شده که برنج محسن با تبلیغ عرضه برنج داخلی در ساعات پربینده تلویزیون ظاهر شده است.

وی خاطرنشان کرد: مسئولان وزارت جهاد کشاورزی باید دقیقا بررسی کنند که آیا تبلیغ صورت گرفته برنج مورد نظر در راستای حمایت از برنج داخلی بوده یا دستهایی پشت پرده است.

استاندار مازندران در ادامه با اشاره به اینکه وزیر جهاد کشاورزی باید بیشتر از وزیر بازرگانی دغدغه کشاورزان را داشته باشد، تصریح کرد: ظاهرا امسال وزیر بازرگانی با صدور نامه ممنوعیت تبلیغات برنج خارجی در صدا و سیما خواسته خدمتی به قشر زحمتکش کشاورز کند.

طاهایی با بیان اینکه بازار کشور پر از ادوات کشاورزی کشورهای خارجی شده است، یادآور شد: وزارت جهاد کشاورزی باید به تولیدکنندگان ادوات کشاورزی در استانهای تولید کننده محصولات کشاورزی تسهیلاتی ارائه کند تا ضریب مکانیزاسیون محصولات کشاورزی در داخل ارتقاء یابد.

وی با اعلام اینکه حدود 150 هزار تن از برنج تولیدی استان مازندران مصرف مردم این خطه است خواستار ایجاد سامانه مشخص جهت بررسی مکان صادرات برنج مازندران به سایر استانهای کشور شده است.

استاندار مازندران در بخش دیگری از سخنانش با تاکید بر توازن صادرات و واردات محصولات مختلف استان تصریح کرد: باید به صادرکنندگانی که جایگزین خوبی برای محصولات وارداتی استان شدند مشوقهای صادراتی ارائه کرد.

طاهایی در ادامه با اشاره به رشد 92 درصدی صادرات استان پنج ماهه نخست سال جاری نسبت به مدت مشابه پارسال افزود: در این مدت 34 هزار و 882 تن محصول به ارزش 65 میلیون دلار به کشورهای ترکمنستان، تاجیکستان، ازبکستان، ارمنستان، روسیه و عراق و سایر کشورهای هدف صادر شده است.

وی در پایان از برگزاری نمایشگاه های اختصاصی صادرکنندگان جمهوری اسلامی ایران با محوریت استان مازندران در کشورهای ازبکستان و بلاروس شهریور و آذر 89 خبر داد.