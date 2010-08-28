نامزدهای بخش داستان غیر ایرانی "روزی روزگاری" معرفی شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، نامزدهای نهایی این بخش به ترتیب حروف الفبا عبارتند از "آلیس" نوشته یودیت هرمان با ترجمه محمود حسینی زاد(نشر افق)، "استالین خوب" نوشته ویکتور ارافیف با ترجمه زینب یونسی( نشر نیلوفر) و "جاده" نوشته کورمک مک‌کارتی با ترجمه حسین نوش‌آذر( نشر مروارید).

پیش از این کمیته فنی بخش ادبیات داستانی غیر ایرانی هفت اثر را به عنوان نامزدهای نهایی به هیئت داوران معرفی کرده بودند که علاوه بر سه اثر فوق، باقی آثار عبارت بودند از "اگنس" نوشته پتراشتام با ترجمه محمود حسینی‌زاد (نشر افق)، "در ستایش مرگ" نوشته ژوزه ساراماگو با ترجمه شهریار وقفی‌پور( نشر مروارید)، "کششها" نوشته دیدیه ون‌کولارت با ترجمه حسین سلیمانی‌نژاد (نشر چشمه) و "ماهی طلا" نوشته گوستاو لوکلزیو با ترجمه فرزانه شهفر(نشر افق).

اعضای کمیته فنی ترجمه جایزه "روزی روزگاری" را اسدالله امرایی، خجسته کیهان، مهدی غبرائی و سمیه نوروزی تشکیل می‌دهند.