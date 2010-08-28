263 میلیارد ریال برای طرحهای بندرگز صرف شد

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، علیرضا عسگری ظهر شنبه در حاشیه اجرای طرح های هفته دولت در شهرستان از بهره برداری و کلنگ زنی 81 پروژه عمرانی، تولیدی، اقتصادی و اشتغالزا با اعتبار 262 میلیارد و 867 میلیون ریال با اشتغالزایی 222 نفر در مناطق مختلف شهرستان خبر داد.

وی افزود: از این تعداد 28 پروژه با اعتبار 54 میلیارد و 519 میلیون ریال عمرانی و تعداد 53 پروژه و اعتبار 208 میلیارد و 348 میلیون ریال با اشتغالزایی 222 نفر تولیدی ، اقتصادی و اشتغالزا خواهد بود.

فرماندار بندرگز افزود: جایگاه سی ان جی با اعتبار 10 میلیارد ریال، طرح هادی روستای گز شرقی با اعتبار سه میلیارد و 940 میلیون ریال، پل محور بندرگز به بندرترکمن با اعتبار 6 میلیارد ریال، 12 طرح تعاون با اعتبار 25 میلیارد و 922 میلیون ریال با اشتغالزایی 134 نفر، 27 طرح صندوق مهر امام رضا با اعتبار دو میلیارد و 230 میلیون ریال با اشتغالزایی 28 نفر از مهمترین این طرحهاست.

وی در بخش دیگری از سخنان خود گفت: برگزاری صبحگاه مشترک، دیدار با خانواده های معظم شهدا، غبار روبی مزار شهدا، مراسم تکریم از کارمندان نمونه، مسابقات ورزشی، برگزاری همایشهای مختلف، محفل انس با قرآن و مراسم بزرگداشت شهیدان رجایی و باهنر از مهمترین برنامه های ایام هفته دولت در شهرستان بندرگز به شمار می رود.

شهرستان بندرگز در غرب گلستان واقع شده است.