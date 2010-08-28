سه پروژه کمیته امداد خراسان جنوبی به بهره برداری رسید

به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، محمد اکبری ظهر شنبه در مراسم افتتاح مجتمع فرهنگی تربیتی پسران بیرجند، گفت: این مجتمع آموزشی با اعتبار شش میلیارد ریال از محل اعتبارات عمرانی سال گذشته اجرا شده است.

وی مساحت این پروژه را دو هزار و 400 متر و فضای مفید آن را یک هزار متر اعلام کرد و افزود: مجتمع آموزشی ولایت طی مدت یکسال به بهره برداری رسیده است.

اکبری ظرفیت پذیرش دانش آموز در این مجتمع آموزشی را 96 نفر برشمرد و تصریح کرد: دانش آموزان این مجتمع که در مقطع دبیرستان مشغول به تحصیل هستند از اول مهرماه پذیرش می شوند.

وی با بیان اینکه هم اکنون تعداد سه خوابگاه دانش آموزی در سطح استان فعال است، اظهار داشت: از این تعداد یک خوابگاه دخترانه با ظرفیت 100 نفر در بیرجند و دو خوابگاه دخترانه و پسرانه در شهرستان نهبندان فعال است.

اکبری همچنین از افتتاح ساختمان اداری کمیته امداد مود در هفته دولت خبر داد و گفت: این پروژه با اعتباری بالغ بر دو میلیارد و 700 میلیون ریال از محل منابع کمیته امداد مرکزی طی تعهدات سفر سرپرست کمیته امداد کشور به این استان در سال 87 تامین شده است.

وی با بیان اینکه مساحت این ساختمان دو هزار و 800 متر مربع بوده است، افزود: این پروژه ظرف مدت یکسال اجرا شده است.

اکبری همچنین به افتتاح ساختمان اداری کمیته امداد شهرستان سرایان در هفته دولت اشاره کرد و ادامه داد: جهت اجرای این ساختمان اعتباری بالغ بر سه میلیارد ریال هزینه شده است.

مدیرکل کمیته امداد امام خمینی(ره) خراسان جنوبی در پایان مساحت این پروژه را دو هزار و 560 متر اعلام کرد و یادآور شد: این پروژه ظرف مدت یکسال اجرا و به بهره برداری رسیده است.