اعزام به عتبات عالیات با قرعه کشی انجام می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، سازمان حج و زیارت با اعلام اینکه آمار ثبت نام کنندگان برای زیارت عتبات عالیات بیش از ظرفیت گزارش شده است گفت: سازمان حج و زیارت در حد ظرفیتهای اعزام استانها به عتبات عالیات اقدام به قرعه کشی می کند.

بر اساس این گزارش، متقاضیان می توانند با مراجعه به سایت سازمان حج و زیارت پیش ثبت نام و با وارد نمودن کد رهگیری (که درهنگام پیش ثبت نام دریافت نموده اند) و کدملی خود از روز پنج شنبه چهارم شهریور ماه از نتیجه قرعه کشی مطلع شوند.

سازمان حج و زیارت کشور اعلام کرد: قرعه کشی بصورت گروهی انجام شده و برای گروههائی که در قرعه کشی انتخاب شده اند اولویت تشرف تعیین می شود که بر اساس آن اولویتهای یک تا چهار اصلی و اولویتهای پنج و 6 ذخیره می باشد.

بر اساس این گزارش درصورت پذیرفته شدن در قرعه کشی از روز یکشنبه مورخ هفتم شهریور ماه به ترتیب زیر با مراجعه به بخش ثبت نام سایت (لینک قطعی کردن ثبت نام) و یا با مراجعه به دفاتر مجاز زیارتی جهت ثبت نام در کاروانها اقدام فرمائید:

اولویتهای( 1 و 2 ) از ساعت 9 صبح روز یکشنبه هفتم شهریور ماه- اولویتهای (3 و 4) از ساعت 14 عصر روز یکشنبه مورخ هفتم شهریور ماه -اولویتهای 5 و 6 (ذخیره) از روز سه شنبه مورخ 9 شهریور ماه از طریق همین سایت پیگیر وضعیت اعزام خود باشند.

سازمان حج داشتن گذرنامه با اعتبار حداقل چهار ماه از تاریخ اعزام را ضروری و اعلام کرد فرزندان بالای 17 سال نیاز به گذرنامه مستقل دارند.

