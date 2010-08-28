به گزارش خبرگزاری مهر، امیر قلعه نویی پس از شکست تیمش برابر استقلال در ورزشگاه آزادی در نشست مطبوعاتی پس از بازی حاضر شد و بار دیگر ادعا کرد 22 سال پیشینه حضور در استقلال را دارد که در این مدت 17 جام با این تیم کسب کرده است اما سایت گل در گزارشی که در زیر می‌خوانید، این ادعا را رد کرده است.

دوران بازیگری:

امیر قلعه نویی که به عنوان بازیکن، مربی و سرمربی در استقلال فعالیت کرده است، در اسفند 67 به عنوان بازیکن به استقلال پیوست و در نخستین بازی اش مقابل پرسپولیس در جام حذفی به میدان رفت که با باخت آبی پوشان همراه بود.

این پیشکسوت استقلال آخرین بار در سی ام خردادماه سال 1376 مقابل تراکتورسازی پیراهن آبی پوشان را برتن کرد و پس از آن به کادر فنی استقلال اضافه شد تا دوران بازیگری اش در این تیم تنها حدود هشت و نیم سال طول بکشد. وی همچنین سال 72 که استقلال به دسته سوم سقوط کرد، در این تیم باقی ماند.

دوران مربیگری:

پس از پایان دوران بازیگری، قلعه نویی دستیار حجازی شد و تا پاییز سال 1377 در این سمت باقی ماند. بدین ترتیب او حدود یک و نیم سال نیز به عنوان دستیار در استقلال فعالیت کرده است.

در خردادماه سال 1381 و پس از اینکه استقلال قهرمانی لیگ برتر را از دست داد، قلعه نویی به عنوان سرمربی به استقلال بازگشت و پس از دو ماه سرمربیگری در این تیم و حدود یک ماه دستیاری رولند کخ، دوباره از استقلال جدا شد. البته وی از تیرماه سال 1382 تا تیر ماه 1385 سرمربی استقلال بود و سپس راهی تیم ملی شد. البته قلعه نویی تا اسفندماه سال 1385 مدیر سازمان فوتبال باشگاه استقلال بود که پس از ماجرای حذف این تیم از لیگ قهرمانان، از سمت خود برکنار شد.

آخرین دوران مربیگری قلعه نویی در استقلال از خردادماه سال 1387 تا خردادماه سال 1388 باز می‌گردد که وی پس از قهرمان کردن آبی پوشان در لیگ برتر، تابستان همان سال راهی سپاهان شد.

در مجموع دوران مربیگری و مدیریت قلعه نویی در استقلال هم 7 سال می شود که بدین ترتیب وی حدود پانزده و نیم سال به عنوان بازیکن و مربی در استقلال فعالیت کرده است که با 22 سالی که در نشست خبری اعلام کرد، تفاوت زیادی دارد.

افتخارات:

زمان بازیگری:

قهرمانی لیگ(1368)، قهرمانی باشگاه های آسیا(1370)، قهرمانی باشگاه‌های تهران(1370)، قهرمانی لیگ دسته سوم(1372)، قهرمانی سوپر جام تهران(1373) و قهرمانی جام حذفی(1374)

دوران مربیگری:

قهرمانی لیگ برتر(1384، 1387)، قهرمانی جام حذفی(1380، 1386)

بدین ترتیب جامهای کسب شده توسط قلعه نویی به عنوان بازیکن و مربی در مسابقات رسمی به 10 می رسد که بر خلاف ادعای وی درباره کسب 17 جام است.

البته استقلال با حضور قلعه نویی در جام‌های غیر رسمی مثل جام میلز و باردولو هند، استقلال قطر و جام خزر نیز قهرمان شده است اما باید توجه داشت که در کارنامه بازیکن یا مربی فقط جام‌های کسب شده در مسابقات رسمی محسوب می شود و قهرمانی در تورنمنت‌های دوستانه بین المللی و داخلی ارزش زیادی ندارد.