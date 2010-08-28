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۶ شهریور ۱۳۸۹، ۱۴:۲۸

قشقاوی:

شهروندان آذربایجان غربی مقیم خارج شناسایی می شوند

شهروندان آذربایجان غربی مقیم خارج شناسایی می شوند

ارومیه - خبرگزاری مهر: معاون کنسولی، مجلس و امر ایرانیان وزیر امور خارجه از شناسایی شهروندان آذربایجان غربی مقیم خارج از کشور خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، حسن قشقاوی ظهر شنبه در جلسه شورای روابط خارجی آذربایجان غربی، شناسایی شهروندان آذربایجان غربی مقیم خارج از کشور در ادیان و مذاهب مختلف را گام اول برای جذب سرمایه گذاران به استان عنوان کرد و افزود: بعد از شناسایی این افراد برگزاری همایشهای مختلف برای معرفی پتانسیلها و قابلیتهای استان باید مورد توجه قرار گیرد.

وی با اشاره به قابلیتها و پتانسیلهای استان در بخشهای مختلف کشاورزی، معدنی و صنعتی، اظهار داشت: این استان با هم مرز بودن با سه کشور و جاذبه های گردشگری، آب و خاک حاصلخیز و مردمانی خونگرم و مهمان نواز می تواند به عنوان یکی از استانهای پیشرو در جذب سرمایه گذاران خارجی باشد.

معاون کنسولی، مجلس و امر ایرانیان وزیر امور خارجه خاطرنشان کرد: طی سالهای اخیر تحرک وی‍‍ژه ای در خصوص جذب ایرانیان مقیم خارج از کشور انجام شده و در این زمینه همایشهای مختلفی نیز در کشور برگزار شده است.

قشقاوی در ادامه دعوت از سفرای کشورهای مختلف به استان و آشنایی هرچه بیشتر با توانمندیهای استان، فعال کرده سایت اینترنتی برای  معرفی در بخش های مختلف و استفاده از رسانه ها و بویژه صدا و سیما در معرفی استان را در جذب سرمایه گذاری خارجی موثر دانست.

آذربایجان غربی با چهار کشور ترکیه، عراق، جمهوری آذربایجان و ارمنستان بیش از 890 کیلومتر مرز مشترک دارد.

کد مطلب 1141778

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