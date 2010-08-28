نگرانی از انتصاب مشایی به عنوان نماینده رئیس جمهوری در امور خاورمیانه

به گزارش خبرنگار مهر در خرم آباد، علاء الدین بروجردی صبح شنبه در جمع خبرنگاران رسانه های گروهی استان لرستان در پاسخ به سئوالی پیرامون انتصاب مشایی به عنوان نماینده ویژه رئیس جمهوری در امور خاورمیانه، اظهار داشت: نگرانی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در این زمینه به دلیل تعدد مشاغل و عدم تخصص رئیس دفتر رئیس جمهوری است.

وی با تاکید بر اینکه انتخاب نمایندگان ویژه در دنیا حق رئیس جمهوری و امری متداول است، یادآور شد: ولی در مورد اسفندیار رحیم مشایی بحثی که در کمیسیون امنیت ملی مطرح شده است این بود که افرادی به این مسئولیت ها منصوب شوند که در این زمینه تخصص داشته باشند.

نماینده مردم بروجرد در مجلس شورای اسلامی با طرح این سئوال که "مگر انسان در 24 ساعت چقدر زمان دارد که به همه امور بپردازد"، خاطر نشان کرد: تعدد کارهای مشائی این نگرانی را ایجاد کرده است که وی نتواند این مسئولیت را انجام دهد.

بروجردی همچنین در مورد برخی اظهارات مشایی پیرامون مکتب ایرانی نیز در سخنان کوتاهی یادآور شد: ما هر چه داریم از مکتب اسلام است و اگر امروز ایران در دنیا عزیز است متاثر از مکتب اسلام است.