  1. سیاست
  2. سایر
۶ شهریور ۱۳۸۹، ۱۵:۲۲

با صدور اطلاعیه ای اعلام شد؛

درخواست مجمع جهانی اهل بیت (ع) از مردم برای کمک به سیل زدگان پاکستان

درخواست مجمع جهانی اهل بیت (ع) از مردم برای کمک به سیل زدگان پاکستان

در پی سیل بی‏سابقه در پاکستان که موجب کشته و مفقود شدن بیش از 22000 نفر و آواره شدن بیش از 15 میلیون نفر از هم‏کیشان ما شده و نیز به میلیون‏ها نفر از پیروان اهل ‏بیت (ع) در مناطق "گلگت" و "بلتستان" آسیب جانی و مالی زده است، مجمع جهانی اهل‏بیت(ع) بیانیه ای صادر کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، متن این بیانیه به شرح زیر است: در روزهایی که مسلمانان جهان از برکات معنوی ماه مبارک رمضان برخوردارند و یکدیگر را بر سفره‏های زیبای افطار و سحر میهمان می ‏نمایند، سیلی ویرانگر در کشور دوست و مسلمان «پاکستان» فاجعه آفرید.

این سیل که در طول 80 سال گذشته بی‏سابقه بوده است، در مناطق "خیبر پختونخوا"، "پنجاب"، "سند" و "بلوچستان" موجب کشته و مفقود شدن بیش از 22000 نفر و آواره شدن بیش از 15 میلیون نفر از هم‏کیشان ما شده است. همچنین میلیون‏ها نفر از پیروان اهل‏بیت(ع) در مناطق "گلگت" و "بلتستان" از این فاجعه طبیعی آسیب دیده‏اند.

در این بیانیه آمده است: این در حالی است که به علت شرایط دشوار امدادرسانی و تأخیر در رساندن کمک‏های بشردوستانه جهانی، خسارت‏دیدگان از این سیل، با کمبود شدید آب سالم، مواد غذایی و دارو مواجه هستند؛ امری که باعث افزایش خسارت‏های جانی و شیوع بیماری‏های واگیردار و خطرناک نظیر وبا می‏گردد.

در ادامه بیانیه می خوانیم: با کمال تأسف، پس از باران‏های شدید و مجدد، کمک‏رسانی با مشکلات بیشتر مواجه شده و موج جدیدی از سیل، در حال وخیم‏تر کردن اوضاع است. علاوه بر این، گزارش‏هایی که از مسؤولان پاکستان به ما رسیده است حکایت از آن دارد که بیش از 700 هزار هکتار از زمین‏های کشاورزی با محصولاتی نظیر برنج و پنبه از بین رفته که این امر نشان‏دهنده آینده‏ای دردناک و فاجعه‏آمیز برای منطقه است.همچنین با وجود اینکه ابعاد خسارت‏های فعلی بسیار وسیع است و تنها فرونشست آب حدود 40 روز به طول خواهد انجامید، متأسفانه موج سوم بارندگی نیز در راه است.

در بخشی دیگری از این بیانیه آمده است: با توجه به آنچه گذشت، و با الهام از دستورات قرآنی و آموزه‏های رسیده از پیامبر اکرم و اهل‏بیت ایشان ـ علیهم السلام ـ که علامت مسلمانی را همدردی و یاری مسلمانان آسیب‏دیده دانسته‏اند، مجمع جهانی اهل‏بیت (ع) از کلیه مسلمانان جهان و نیز سازمان‏ها و شخصیت‏های تأثیرگذار درخواست می‏کند تا با جمع‏آوری و ارسال کمک‏های فوری ـ به صورت نقدی و غیر نقدی ـ اندکی از درد و رنج مردم خسارت‏دیده بکاهند.

سازمان‏ها، جمعیت‏های خیریه و اقشار مختلف مردم می‏توانند از طرق زیر کمک‏های خود را به برادران و خواهران نیازمند خود در پاکستان برسانند:

واریز کمک‏های نقدی به حساب 1123 بانک ملی ایران ـ شعبه کمیته امداد امام خمینی (ره) ؛
واریز کمک‏های نقدی به حساب 99999 بانک ملی ایران ـ متعلق به هلال احمر ؛
واریز کمک‏های ارزی (برای مسلمانان خارج از کشور ) به حساب ارزی 702070 نزد بانک ملی ایران؛
تحویل کمک‏های غیرنقدی به ایستگاه‏های هلال احمر، کمیته امداد، مساجد، بسیج و ستادهای نماز جمعه در داخل، و مؤسسات خیریه و نهادهای امدادرسان در خارج (اقلام مورد نیاز: آب آشامیدنی، دارو، انواع کنسرو، آرد، خرما، پتو، کلمن، پشه‏بند،‌ زیرانداز، چادرهای گروهی، ظروف آشپزخانه،‌ محصولات بهداشتی و پوشاک)؛
همچنین با توجه به روابط مستقیم مجمع جهانی اهل بیت (ع) با شخصیت‏ها و گروه‏های مسلمان و شیعه در پاکستان، این مجمع آمادگی خود را برای دریافت و ارسال این کمک‏ها به زیان‏دیده‏گان و آوارگان اعلام می‏دارد.
 
گذشته از کمک‏های فوری نقدی و غیرنقدی، با توجه به آنکه پس از فروکش کردن احساسات و عواطف جهانی، و نیز سرد شدن قریب‏الوقوع هوا، آوارگان با مشکلات بیشتری روبرو خواهند شد لازم است که از هم‏اکنون مقدمات مالی، فنی و مهندسی برای ساختمان‏سازی و بازسازی مناطق سیل‏زده آغاز گردد. لذا مجمع جهانی اهل‏بیت(ع) از کلیه نیکوکاران، متمولان، معماران، مهندسان، شرکت‏ها و سازمان‏های مرتبط با این زمینه، دعوت به همیاری می‏ کند.
کد مطلب 1141784

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها