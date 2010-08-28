درخواست مجمع جهانی اهل بیت (ع) از مردم برای کمک به سیل زدگان پاکستان

به گزارش خبرگزاری مهر، متن این بیانیه به شرح زیر است: در روزهایی که مسلمانان جهان از برکات معنوی ماه مبارک رمضان برخوردارند و یکدیگر را بر سفرههای زیبای افطار و سحر میهمان می نمایند، سیلی ویرانگر در کشور دوست و مسلمان «پاکستان» فاجعه آفرید.
این سیل که در طول 80 سال گذشته بیسابقه بوده است، در مناطق "خیبر پختونخوا"، "پنجاب"، "سند" و "بلوچستان" موجب کشته و مفقود شدن بیش از 22000 نفر و آواره شدن بیش از 15 میلیون نفر از همکیشان ما شده است. همچنین میلیونها نفر از پیروان اهلبیت(ع) در مناطق "گلگت" و "بلتستان" از این فاجعه طبیعی آسیب دیدهاند.
در ادامه بیانیه می خوانیم: با کمال تأسف، پس از بارانهای شدید و مجدد، کمکرسانی با مشکلات بیشتر مواجه شده و موج جدیدی از سیل، در حال وخیمتر کردن اوضاع است. علاوه بر این، گزارشهایی که از مسؤولان پاکستان به ما رسیده است حکایت از آن دارد که بیش از 700 هزار هکتار از زمینهای کشاورزی با محصولاتی نظیر برنج و پنبه از بین رفته که این امر نشاندهنده آیندهای دردناک و فاجعهآمیز برای منطقه است.همچنین با وجود اینکه ابعاد خسارتهای فعلی بسیار وسیع است و تنها فرونشست آب حدود 40 روز به طول خواهد انجامید، متأسفانه موج سوم بارندگی نیز در راه است.
در بخشی دیگری از این بیانیه آمده است: با توجه به آنچه گذشت، و با الهام از دستورات قرآنی و آموزههای رسیده از پیامبر اکرم و اهلبیت ایشان ـ علیهم السلام ـ که علامت مسلمانی را همدردی و یاری مسلمانان آسیبدیده دانستهاند، مجمع جهانی اهلبیت (ع) از کلیه مسلمانان جهان و نیز سازمانها و شخصیتهای تأثیرگذار درخواست میکند تا با جمعآوری و ارسال کمکهای فوری ـ به صورت نقدی و غیر نقدی ـ اندکی از درد و رنج مردم خسارتدیده بکاهند.
سازمانها، جمعیتهای خیریه و اقشار مختلف مردم میتوانند از طرق زیر کمکهای خود را به برادران و خواهران نیازمند خود در پاکستان برسانند:
واریز کمکهای نقدی به حساب 1123 بانک ملی ایران ـ شعبه کمیته امداد امام خمینی (ره) ؛
