درخواست مجمع جهانی اهل بیت (ع) از مردم برای کمک به سیل زدگان پاکستان

به گزارش خبرگزاری مهر، متن این بیانیه به شرح زیر است: در روزهایی که مسلمانان جهان از برکات معنوی ماه مبارک رمضان برخوردارند و یکدیگر را بر سفره‏های زیبای افطار و سحر میهمان می ‏نمایند، سیلی ویرانگر در کشور دوست و مسلمان «پاکستان» فاجعه آفرید.

این سیل که در طول 80 سال گذشته بی‏سابقه بوده است، در مناطق "خیبر پختونخوا"، "پنجاب"، "سند" و "بلوچستان" موجب کشته و مفقود شدن بیش از 22000 نفر و آواره شدن بیش از 15 میلیون نفر از هم‏کیشان ما شده است. همچنین میلیون‏ها نفر از پیروان اهل‏بیت(ع) در مناطق "گلگت" و "بلتستان" از این فاجعه طبیعی آسیب دیده‏اند.

در این بیانیه آمده است: این در حالی است که به علت شرایط دشوار امدادرسانی و تأخیر در رساندن کمک‏های بشردوستانه جهانی، خسارت‏دیدگان از این سیل، با کمبود شدید آب سالم، مواد غذایی و دارو مواجه هستند؛ امری که باعث افزایش خسارت‏های جانی و شیوع بیماری‏های واگیردار و خطرناک نظیر وبا می‏گردد.



در ادامه بیانیه می خوانیم: با کمال تأسف، پس از باران‏های شدید و مجدد، کمک‏رسانی با مشکلات بیشتر مواجه شده و موج جدیدی از سیل، در حال وخیم‏تر کردن اوضاع است. علاوه بر این، گزارش‏هایی که از مسؤولان پاکستان به ما رسیده است حکایت از آن دارد که بیش از 700 هزار هکتار از زمین‏های کشاورزی با محصولاتی نظیر برنج و پنبه از بین رفته که این امر نشان‏دهنده آینده‏ای دردناک و فاجعه‏آمیز برای منطقه است.همچنین با وجود اینکه ابعاد خسارت‏های فعلی بسیار وسیع است و تنها فرونشست آب حدود 40 روز به طول خواهد انجامید، متأسفانه موج سوم بارندگی نیز در راه است.



در بخشی دیگری از این بیانیه آمده است: با توجه به آنچه گذشت، و با الهام از دستورات قرآنی و آموزه‏های رسیده از پیامبر اکرم و اهل‏بیت ایشان ـ علیهم السلام ـ که علامت مسلمانی را همدردی و یاری مسلمانان آسیب‏دیده دانسته‏اند، مجمع جهانی اهل‏بیت (ع) از کلیه مسلمانان جهان و نیز سازمان‏ها و شخصیت‏های تأثیرگذار درخواست می‏کند تا با جمع‏آوری و ارسال کمک‏های فوری ـ به صورت نقدی و غیر نقدی ـ اندکی از درد و رنج مردم خسارت‏دیده بکاهند.



سازمان‏ها، جمعیت‏های خیریه و اقشار مختلف مردم می‏توانند از طرق زیر کمک‏های خود را به برادران و خواهران نیازمند خود در پاکستان برسانند:



واریز کمک‏های نقدی به حساب 1123 بانک ملی ایران ـ شعبه کمیته امداد امام خمینی (ره) ؛

واریز کمک‏های نقدی به حساب 99999 بانک ملی ایران ـ متعلق به هلال احمر ؛

واریز کمک‏های ارزی (برای مسلمانان خارج از کشور ) به حساب ارزی 702070 نزد بانک ملی ایران؛

تحویل کمک‏های غیرنقدی به ایستگاه‏های هلال احمر، کمیته امداد، مساجد، بسیج و ستادهای نماز جمعه در داخل، و مؤسسات خیریه و نهادهای امدادرسان در خارج (اقلام مورد نیاز: آب آشامیدنی، دارو، انواع کنسرو، آرد، خرما، پتو، کلمن، پشه‏بند،‌ زیرانداز، چادرهای گروهی، ظروف آشپزخانه،‌ محصولات بهداشتی و پوشاک)؛

همچنین با توجه به روابط مستقیم مجمع جهانی اهل بیت (ع) با شخصیت‏ها و گروه‏های مسلمان و شیعه در پاکستان، این مجمع آمادگی خود را برای دریافت و ارسال این کمک‏ها به زیان‏دیده‏گان و آوارگان اعلام می‏دارد.

گذشته از کمک‏های فوری نقدی و غیرنقدی، با توجه به آنکه پس از فروکش کردن احساسات و عواطف جهانی، و نیز سرد شدن قریب‏الوقوع هوا، آوارگان با مشکلات بیشتری روبرو خواهند شد لازم است که از هم‏اکنون مقدمات مالی، فنی و مهندسی برای ساختمان‏سازی و بازسازی مناطق سیل‏زده آغاز گردد. لذا مجمع جهانی اهل‏بیت(ع) از کلیه نیکوکاران، متمولان، معماران، مهندسان، شرکت‏ها و سازمان‏های مرتبط با این زمینه، دعوت به همیاری می‏ کند.