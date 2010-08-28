به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاعرسانی دولت، براساس مصوبه هیئت وزیران که به پیشنهاد معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی به تصویب رسید، سبد کالای رفاهی ماه مبارک رمضان به بازنشستگان، مستمریبگیران و وظیفهبگیران کشوری و لشگری به ازای هر نفر 40 هزار تومان توسط دستگاههای اجرایی و سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح از محل منابع اعتباری مصوب و صرفهجویی ضمن بودجه، تامین و توزیع میشود.
کسری احتمالی اعتبارات برای اجرای این تصمیمنامه، توسط دستگاههای یادشده حسب مورد اعلام و پس از تایید معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی رئیسجمهور از محل اعتبارات جزء 3 ردیف 510000 جدول شماره 9 قانون بودجه سال جاری تامین میشود.
معاون اول رئیسجمهور این مصوبه را امروز 6 شهریور1389 برای اجرا ابلاغ کرده است.
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