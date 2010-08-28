دستگاه های فرهنگی کشور به خراسان رضوی منتقل شوند

به گزارش خبرگزاری مهر از مشهد، رضا عبدالملکی با بیان این مطلب اظهار داشت: با توجه به انتخاب مشهد به عنوان پایتخت معنوی کشور از سوی هیات دولت این انتظار از مدیران کشور می رود که با توجه به سیاست تمرکز زدایی و انتقال دستگاه ها از تهران به سایر مراکز استان ها نسبت به انتقال دستگاه های فرهنگی به استان خراسان رضوی اقدام نمایند.

عبدالملکی از تشکیل کمیته ای در این راستا برای بررسی و پیگیری بحث انتقال وزارتخانه ها و نهادهای کشوری به شهر مشهد خبر داد.

وی گفت: استان خراسان رضوی علاوه بر جایگاه فرهنگی ویژه در بخش صنعت کشاورزی و تولید صنایع غذایی دارای مزیت های ویژه ای است که انتقال دستگاه های مرتبط در این بخش از پایتخت به استان می تواند باعث ارتقای صنعت و کشاورزی در استان و کشور شود.

