کم نظیرترین کتابخانه دیجیتالی و تخصصی در مکه مکرمه افتتاح شد

حجت السلام سید فتاح نواب‌ اظهار داشت: در آینده ای نزدیک تجهیز این کتابخانه آغاز می شود.

وی افزود: این کتابخانه با گنجایش بیش از 40 هزار عنوان کتاب در حجم یک ترابایت و 700 عنوان کتابخانه دیجیتالی قابل اجرا بر روی تلفن همراه است و از طریق سامانه بلوتوث خودکار قابل ارسال و استفاده است.

مسئول نمایندگی بعثه مقام معظم رهبری در عربستان سعودی گفت: کتابهای کتابخانه تخصصی حج در مکه مکرمه بیشتر با موضوعاتی مانند علوم قرآن و تفسیر، کلام اهل البیت علیهم السلام، حدیث، ادعیه، فقه واحکام، مناسک حج، سیره وتاریخ، اماکن، رجال، درایه ادیان و مذاهب، مرجع، اخلاق وعرفان، اسرار و معارف حج، تخصصی حج، نشریات و مجلات، سیاسی، اشعار و ادبیات طبقه بندی شده است.

وی افزود: سامانه تلفنی پاسخگویی به احکام و مناسک و اعتقادات زائران با استفاده از کارشناسان حوزه علمیه نیز بصورت شبانه روزی دراین کتابخانه .

