سه مدرسه در ایلام به بهره برداری رسید

به گزارش خبرنگار مهر در ایلام، علی شهری ظهر شنبه در حاشیه بهره برداری این پروژه ها اظهار داشت: 51 فضای آموزشی با 338 کلاس درس در سطح استان در حال ساخت است.

این مسئول با اشاره به اینکه در سطح استان در حدود چهار هزار و 600 کلاس کاربردی فیزیکی داریم، خاطرنشان کرد: با این 338 کلاسی که احداث می شود نزدیک به پنج هزار کلاس در سطح استان وجود دارد که پیش بینی می‌شود نیاز استان به فضای آموزشی برطرف شود.

وی به تعداد فضاهای آموزشی‌ بهره برداری شده در هفته دولت اشاره و اعلام کرد: در هفته دولت سه مدرسه در سطح استان به بهره‌برداری رسیده است.