وزیر کشور به سئوالات 21 نماینده پاسخ می دهد

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، استماع گزارش کارگروه ویژه پیگیری مسائل زائران ایرانی عتبات عالیات، سوریه و مکه مکرمه، استماع گزارش دو دهه خدمات رسانی به ستاد دیه کشور با حضور مسئولان مربوطه و بررسی مسائل بین المللی ناوگان هوایی کشور با حضور مسئولان مربوطه از برنامه های کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در روز یکشنبه 7 شهریورماه است.

بررسی و جمع بندی نهایی طرح ها و لوایح مطروحه در کارگروههای کمیسیون در دستور کار روز سه شنبه 9 شهریور ماه این کمیسیون است.

مصطفی محمد نجار وزیر کشور در همین روز برای پاسخ به سئوال مجید ناصری نژاد نماینده شادگان، غلامعلی میگی نژاد نماینده بوشهر، مصطفی کواکبیان نماینده سمنان، سئوال مصطفی مطورزاده نماینده خرمشهر، سئوال سید کاظم دلخوش نماینده صومعه سرا ، یونس اسدی نماینده مشکین شهر، سئوال مشترک حسن نوروزی، حسین گروسی، سید نجیب حسینی، سید حسین نقوی و نادر قاضی پور نمایندگان رباط کریم، شهریار، کلاله و مینودشت، ورامین و ارومیه ، سئوال فرهاد بشیری نماینده پاکدشت، سئوال مشترک سید کاظم دلخوش، جمشید انصاری، علی اسلامی پناه، محمدعلی کریمی، علی مطهری، سعدالله نصیری قیداری، مهدی سنایی وعلی اکبر اولیاء نمایندگان صومعه سرا، زنجان، جیرفت، تهران، زنجان ، نهاوند و یزد وصدوق و همچنین سئوال کرمی راد نماینده کرمانشاه در کمیسیون امنیت ملی وسیاست خارجی مجلس حاضر خواهد شد.

بررسی آخرین وضعیت روابط جمهوری اسلامی ایران با جمهوری فدرال آلمان باحضور سفیر جمهوری اسلامی ایران در آلمان از دیگربرنامه های کمیسیون امنیت ملی وسیاست خارجی مجلس در روز سه شنبه خواهد بود.

بررسی لایحه موافقتنامه همکاری های امنیتی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت قطر وادامه بررسی عرفانهای نوظهور و انحرافی با حضور مسئولان مربوطه برنامه کارگروه امنیت کمیسیون امنیت ملی در روز یکشنبه و سه شنبه است.

کارگروه روابط خارجی کمیسیون امنیت ملی نیز بررسی لایحه موافقتنامه معاضدت حقوقی و قضایی درموضوعات مدنی و تجاری بین جمهوری اسلامی ایران و امارات متحده عربی ، بررسی لایحه موافقتنامه همکاری حقوقی در امور مدنی وکیفری بین جمهوری اسلامی ایران وجمهوری ترکیه وهمچنین بررسی لایحه مبارزه با تامین مالی تروریسم را روز یکشنبه در دستور کار دارد.

ادامه بررسی تطبیقی اعلامیه حقوق بشر اسلامی با اعلامیه حقوق بشر با حضور مسئولان مربوطه نیز دردستورکار کارگروه حقوق بشر کمیسیون امنیت ملی وسیاست خارجی مجلس قرار دارد.