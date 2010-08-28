شکست آمریکا در عراق و افغانستان نشانه افول این کشور است

به گزارش خبرنگار مهر در خرم آباد، علاء الدین بروجردی صبح شنبه در جمع دانشجویان دانشگاههای لرستان در قالب طرح ضیافت اندیشه در سخنانی اظهار داشت: امروز نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران در اوج اقتدار قرار دارد به طوریکه همه قدرت های بزرگ جهان و در راس آنها آمریکا را به چالش کشانده است.

وی به رقابت جمهوری اسلامی ایران با قدرت های بزرگ خاورمیانه اشاره کرد و بیان داشت: عدم موفقیت آمریکا در عراق و افغانستان نشانه افول این کشور است.

نماینده مردم بروجرد در مجلس شورای اسلامی از حزب الله لبنان به عنوان مولود انقلاب اسلامی نام برد و عنوان کرد: امروز حزب الله با افتخار و صلابت در خط مقدم مبارزه با رژیم غاصب اسرائیل قرار گرفته است به طوریکه سید حسن نصرالله خود را به عنوان سرباز انقلاب اسلامی معرفی می کند.

بروجردی با اشاره به بیانات اخیر رهبر معظم انقلاب در خصوص افول منحنی اقتدار قدرتهای بزرگ و اوج گرفتن منحنی اقتدار جمهوری اسلامی ایران، یادآور شد: تمام تلاش استکبار خاموش کردن نور انقلاب بوده است ولی به لطف خدا و نثار دهها هزار شهید در راه انقلاب در این زمینه ناکام مانده اند و امروز نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران در اوج اقتدار قرار دارد.

وی همچنین به فعالیت 60 هزار مستشار آمریکایی در دوران طاغوت در کشور اشاره کرد و افزود: امروز جمهوری اسلامی به لحاظ صنایع نظامی افتخارآفرینی کرده است و در عرصه هسته ای نیز با وجود همه مخالفت ها بر این دانش مسلط شده است.

رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی همچنین به پیشرفت های کشورمان در زمینه نانو تکنولوژی و ارتقا ایران اسلامی در این زمینه اشاره و خاطر نشان کرد: ایران امروز با پیشرفت های حاصل شده از رده 60 ام دنیا به رده پانزدهم ارتقا یافته است.

بروجردی همچنین در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به مسائل و مشکلات استان در سخنانی اظهار داشت: موانعی که در لرستان برای سرمایه گذاران ایجاد می شود مانع رشد سرمایه گذاری در این استان شده است.

وی ادامه داد: بودجه دولت محدود است که باید برای جذب سرمایه گذاری های داخلی و خارجی تلاش بیشتری در استان صورت بگیرد.