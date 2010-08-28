رژیم صهیونیستی بار دیگر حریم هوایی لبنان را نقض کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آلمان، ارتش لبنان در بیانیه ای اعلام کرد که هواپیمای جاسوسی رژیم صهیونیستی شب گذشته از فراز منطقه "الناقوره" در جنوب لبنان وارد حریم هوایی کشور شد و بر فراز جنوب بیروت به پرواز درآمد. علاوه براین یک فروند کشتی هوایی اسرائیلی نیز بر فراز آسمان "بعبلک"، "زحله" و "وادی البقاع" در شرق لبنان برای جاسوسی به پرواز درآمد.

در ادامه بیانیه گفته شده است: پروازهواپیمای جاسوسی اسرائیل ساعت 10 و 5 دقیقه به وقت محلی آغاز و ساعت 10 و 30 دقیقه به پایان رسید. کشتی هوایی اسرائیل نیز در ساعت 8 و 50 دقیقه به وقت محلی بر فراز آسمان لبنان به پرواز درآمد.

پرواز جنگنده های رژیم صهیونیستی بر فراز شهرها و روستاهای لبنان قطعنامه 1701 شورای امنیت را آشکارا نقض می کند. این قطعنامه در آگوست 2006 به جنگ 33 روزه رژیم صهیونیستی علیه لبنان که به پیروزی مقاومت منجر شد پایان داد.

سازمان ملل متحد بارها از رژیم صهیونیستی خواسته است به این اقدامات غیرقانونی خود پایان دهد اما این رژیم با بی اعتنایی به این درخواستها همچنان به نقض حاکمیت لبنان ادامه می دهد.