70 درصد درآمد بوشهری ها صرف درمان می شود

به گزارش خبرنگار مهر در بوشهر، غلامرضا حیدری بعد از ظهر شنبه در مراسم تجلیل از پزشکان نمونه استان بوشهر افزود: هزینه‌ هایی که مردم استان بوشهر برای درمان خود پرداخت می‌ کنند روز به روز در حال افزایش است به گونه ای که دیگر چیزی از درآمد مردم این استان نمی ماند که صرف مسائل آموزشی، تربیتی و تغذیه ‌ای شود.

وی اظهار داشت: این امر تأثیر نامطلوبی بر مسائل تربیتی، روحی و تغذیه ‌ای خانواده ‌ها برجای خواهد گذاشت.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی بوشهرگفت: به رغم اینکه استان بوشهر قدمت زیادی در آموزش عالی دارد ولی به نسبت دیگر استانها هنوز جایگاه اصلی خودش را که پاسخگوی نیازهای علمی و نیازهای بهداشتی درمانی مردم باشد پیدا نکرده است و مردم برای دریافت خدمات به استان‌های همجوار مراجعه می‌ کنند.

حیدری افزود: در سال 1362 با راه‌ اندازی آموزشکده مامایی نرجس آموزش عالی در استان آغاز شد و در سال 1374 دانشکده پزشکی بوشهر با گرفتن 25 دانشجو به جرگه دانشگاه ‌های علوم پزشکی پیوست.

وی اظهار داشت: دانشگاه از نظر نیروی انسانی متخصص، هیئت علمی و دستیاری از کمبودی شدید رنج می برد و ما سعی داریم با راه ‌اندازی دانشکده دندانپزشکی و تحصیلات تکمیلی تاحدودی این عقب‌ ماندگی ‌ها را جبران کنیم.

وی خطاب به پزشکان گفت: اگر بخواهیم یک دانشگاه پویا داشته باشیم و در زمینه ‌های آموزشی و پژوهشی حرفی برای گفتن داشته باشیم باید همه دست به دست دهیم و با همت بلند برای خدمت رسانی بهتر بهداشتی درمانی به مردم تلاش کنیم.

در پایان این مراسم از پزشکان نمونه استان بوشهر با اهداء لوح تجلیل شد.