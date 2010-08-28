افتتاح 530 پروژه بهداشتی درمانی در هفته دولت

به گزارش خبرگزاری مهر، در این هفته 110 خانه بهداشت، 75 مرکز بهداشت، 49 اورژانس پیش بیمارستانی، 3 آزمایشگاه، 137 طرح تکمیل و تجهیز بخش‌های بیمارستانی، 8 بیمارستان، 3 طرح تکمیل و تجهیز ساختمان دانشگاه، 70 خانه پزشکان، 3 ساختمان دانشکده، یک درمانگاه، 54 طرح تکمیل و تجهیز ساختمان اداری و 17 اورژانس بیمارستانی مورد بهره‌برداری قرار می‌گیرد.

بنابراین گزارش تمام پروژه‌های مذکور که به صورت ملی و استانی تأسیس و راه‌اندازی می‌شود حاصل مصوبات دور اول و دوم سفرهای استانی هیئت دولت به استانهای کشور بوده و با اعتباری بالغ بر 603 میلیارد و 91 میلیون و 387 هزار و 442 ریال ساخته شده‌اند.

همزمان با هفته دولت در استان تهران نیز بخش سایکوسوماتیک بیمارستان طالقانی و ساختمان اسکان پزشکان، مرکز تصویربرداری تخصصی قلب و عروق، مرکز خدمات و مراقبت‌های دارویی، کتابخانه دیجیتال و پژوهشکده قلب و عروق ایران در مرکز آموزشی، تحقیقاتی و درمانی قلب شهیدرجایی توسط وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و معاون درمان این وزارتخانه افتتاح شد.

بیمارستان 96 تختخوابی امام جعفر صادق (ع) ساوجبلاغ نیز امروز شنبه با حضور دکتر حسن امامی رضوی معاون درمان وزارت بهداشت مورد بهره‌برداری قرار خواهد گرفت.