  1. هنر
  2. سایر
۶ شهریور ۱۳۸۹، ۱۴:۴۳

مومنی:

رهبری نقش تعیین کننده‌ای در جریانهای شعری کشور دارند

رهبری نقش تعیین کننده‌ای در جریانهای شعری کشور دارند

رئیس حوزه هنری معتقد است مقام معظم رهبری با بیان رهنمودهایشان نقش تعیین کننده‌ای در ادامه جریانهای شعری موجود در جامعه دارند.

به گزارش خبرگزاری مهر، محسن مومنی پیرامون دیدار مقام معظم رهبری با شاعران گفت: این دیدارها تقریبا از 22 سال پیش به طور منظم برگزار می‌شوند و می‌توان آنها را جلسه‌ای نمادین دانست که مقام معظم رهبری با برگزاری آن قصد دارند اهمیت شعر در زبان فارسی و فرهنگ جامعه اسلامی را به ما یاد آوری کنند.

وی افزود: مقام معظم رهبری بارها شعر را یک ثروت ملی و موهبتی الهی دانسته‌اند که هیچ جایگزینی نمی‌توان برای آن متصور شد.

مومنی تاکید کرد: مقام معظم رهبری معتقدند قریحه شاعری عطیه‌ای الهی است که خداوند آن را به شاعران بخشیده و باید قدر این موهبت را بدانند و همچنین آن را در خدمت مفاهیم بزرگ الهی و انسانی و ترویج چنین مواردی به کار گیرند.

رئیس حوزه هنری گفت: رهبری شعر را به اندازه‌ای مهم می‌دانند که هر سال دیداری با شاعران برگزار می‌کنند تا با شنیدن اشعار و سخنان شاعران در جریان روند شعری کشور قرار گیرند. از آنجایی که ایشان در شاعری تبحر ویژه‌ای دارند و در شعر نیز باریک اندیش و ظریف بین هستند، می‌توانند با بیان رهنمودهایشان نقش تعیین کننده‌ای در ادامه جریانهای شعری موجود در جامعه داشته باشند.

نویسنده کتاب "در کمین گل سرخ" گفت: جلسات شعر خوانی نیمه رمضان که هر سال با حضور رهبر برگزار می شود به هیچ وجه خشک و رسمی نیست. ایشان وارد مباحث جدی ادبی می‌شوند و به نقد اشعار می پردازند و می توانم بگویم این جلسات از صمیمانه‌ترین نشستهایی است که در زمینه شعر برگزار می‌شود.

وی افزود: شعرا در حضور رهبر با آزادی کامل اشعار خود را می‌خوانند و نظرات روشنگر ایشان را می‌شنوند تا بتوانند مسیرهایی را که به تاثیرگذاری شعر در جامعه منتهی می شود دست پیدا کنند.

کد مطلب 1141812

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها