به گزارش خبرگزاری مهر، محسن مومنی پیرامون دیدار مقام معظم رهبری با شاعران گفت: این دیدارها تقریبا از 22 سال پیش به طور منظم برگزار می‌شوند و می‌توان آنها را جلسه‌ای نمادین دانست که مقام معظم رهبری با برگزاری آن قصد دارند اهمیت شعر در زبان فارسی و فرهنگ جامعه اسلامی را به ما یاد آوری کنند.

وی افزود: مقام معظم رهبری بارها شعر را یک ثروت ملی و موهبتی الهی دانسته‌اند که هیچ جایگزینی نمی‌توان برای آن متصور شد.

مومنی تاکید کرد: مقام معظم رهبری معتقدند قریحه شاعری عطیه‌ای الهی است که خداوند آن را به شاعران بخشیده و باید قدر این موهبت را بدانند و همچنین آن را در خدمت مفاهیم بزرگ الهی و انسانی و ترویج چنین مواردی به کار گیرند.

رئیس حوزه هنری گفت: رهبری شعر را به اندازه‌ای مهم می‌دانند که هر سال دیداری با شاعران برگزار می‌کنند تا با شنیدن اشعار و سخنان شاعران در جریان روند شعری کشور قرار گیرند. از آنجایی که ایشان در شاعری تبحر ویژه‌ای دارند و در شعر نیز باریک اندیش و ظریف بین هستند، می‌توانند با بیان رهنمودهایشان نقش تعیین کننده‌ای در ادامه جریانهای شعری موجود در جامعه داشته باشند.

نویسنده کتاب "در کمین گل سرخ" گفت: جلسات شعر خوانی نیمه رمضان که هر سال با حضور رهبر برگزار می شود به هیچ وجه خشک و رسمی نیست. ایشان وارد مباحث جدی ادبی می‌شوند و به نقد اشعار می پردازند و می توانم بگویم این جلسات از صمیمانه‌ترین نشستهایی است که در زمینه شعر برگزار می‌شود.

وی افزود: شعرا در حضور رهبر با آزادی کامل اشعار خود را می‌خوانند و نظرات روشنگر ایشان را می‌شنوند تا بتوانند مسیرهایی را که به تاثیرگذاری شعر در جامعه منتهی می شود دست پیدا کنند.