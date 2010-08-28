زمینه حضور صادرکنندگان مازندران در اتحادیه اروپا فراهم شد

به گزارش خبرنگار مهر، احمد اصغری ظهر شنبه در کارگروه توسعه صادرات مازندران در استانداری اظهار داشت: هم اکنون محصولات غذایی مازندران از کشورهای حوزه سی آی اس فراتر رفته است.

وی خاطر نشان کرد: هم اکنون انواع محصولات غذایی مازندران که دارای کیفیت بالایی است به مقصد کشورهای فرانسه، اتریش، هلند و آلمان صادر می شود.

نائب رئیس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن مازندران با اشاره به اینکه ازبکستان عضویت اتاق اکو ایران درآمده است تصریح کرد: بازرگانان ایرانی برای شرکت در نمایشگاه ازبکستان مشکل روادید نخواهند داشت.

نصیر عمرانیان محمدی، نائب رئیس دوم اتاق بازرگانی، صنایع و معادن مازندران نیز با بیان اینکه 21 درصد مرغ تولیدی کشور در مازندران انجام می شود اظهار داشت: ازبکستان سومین هدف اقتصادی استان بوده که باید میزان صادرات محصولات کشاورزی آن مشخص شود.

وی با اشاره به اینکه میزان صادرات محصولات کشاورزی مازندران از 29 درصد سال های اخیر به کمتر از پنج درصد در سال جاری رسیده است تصریح کرد: علت این کاهش صادرات باید از سوی متولیان بخش کشاورزی مازندران مشخص شود.

محمدی خواستار عضویت تعداد بیشتری از بخش خصوصی در کارگروه توسعه صادرات استان شد و خاطر نشان کرد: بازار ازبکستان برای مازندران بسیار مفید بوده که باید با حضور تجار مازندرانی در نمایشگاه شهریور ماه بر افزایش صادرات استان افزوده شود.

وی با بیان اینکه 70 درصد یارانه به شرکت کنندگان در نمایشگاه ازبکستان داده می شود افزود: حضور 33 شرکت مازندرانی تاکنون در این نمایشگاه قطعی شده است.

نائب رئیس اتحادیه صادرکنندگان مازندران با اشاره به اینکه محصولات 10 شرکت برتر مازندران در نمایشگاه ازبکستان نیز ارائه می شود اظهار داشت: میزان صادرات محصولات مازندران نظیر مرکبات، کیوی و سیب زمینی استان باید بیشتر در نمایشگاه ارائه شود.

حسن اسماعیلی، مدیرکل هماهنگی امور اقتصادی استانداری مازندران نیز با اشاره به رشد 100 درصدی صادرات مازندران نسبت به اهداف برنامه چهارم توسعه افزود: میزان رشد صادراتی مازندران در سال های اخیر بدون صادرات نفت بوده است.

وی با بیان اینکه بلاروس در ردیف سه کشورهدف جمهوری اسلامی ایران است از برگزاری نمایشگاه اختصاصی جمهوری اسلامی ایران با محوریت مازندران آذر ماه امسال در مینسک خبر داد.

اسماعیلی از اختصاص بیش از 50 درصد یارانه به شرکت های حاضر در این نمایشگاه خبر داد و گفت: صادرکنندگان برتر استانی و کشوری از حاضرین شرکت کننده در نمایشگاه بلاروس هستند.

وی با اشاره به فضای هزار و 500 متری نمایشگاه بلاروس برگزاری این نمایشگاه را 18 تا21 آذر ماه عنوان کرد.