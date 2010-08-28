۶ شهریور ۱۳۸۹، ۱۵:۰۹

باراک اوباما:

جنگ عراق رو به پایان است

سه روز پیش از اعلام پایان رسمی عملیات نیروهای رزمی آمریکایی در عراق، رئیس جمهوری ایالات متحده گفت که جنگ در این کشور رو به پایان است و عراقی ها برای تعیین سرنوشت خود مستقل اند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، "باراک اوباما" امروز شنبه در گفتگوی هفتگی خود در رادیو آمریکا اظهار داشت: روز سه شنبه، پس از هفت سال، ایالات متحده به عملیات نظامی خود در عراق پایان می دهد و قدمی مهم را برای پایان دادن به جنگ در این کشور برمی دارد.

رئیس جمهوری آمریکا اظهار داشت: من قول دادم که به جنگ عراق پایان دهم. به عنوان رئیس جمهور، از زمان در دست گرفتن پست ریاست جمهوری بیش از 90 هزار نظامی را به آمریکا بازگرداندم.

همچنین رسانه های خبری اخیرا از خروج 6 هزار نیروی رزمی آمریکا از عراق خبر داده و اعلام کرده اند: با خروج این میزان نیرو، تعداد سربازان ایالات متحده در عراق به 50 هزار نفر کاهش یافت.

در همین حال آمریکا اعلام کرده است که تا پایان سال 2011 تمامی نیروهای خود را از عراق خارج خواهد کرد.

