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۶ شهریور ۱۳۸۹، ۱۵:۳۹

"سپیدار" راهی جشنواره کودک شد

فیلم "سپیدار" به نویسندگی، کارگردانی و تهیه کنندگی محمدحسین صفری به جشنواره فیلم کودک ارائه شد.

محمدحسین صفری در این باره به خبرنگار مهر گفت: در این فیلم بازیگران محلی همچون عباس عرب عامری، مهدی سادین و زنده یاد سکینه امیری بازی کردند. لوکیشن فیلم داستانی "سپیدار" در روستاهای گلستان بود. در این فیلم داستان چند نوجوان را روایت کردیم که تصمیم می گیرند از شهر به روستا بروند تا روی باغ های خشک شده پدری شان کار کنند. "سپیدار" را برای شرکت در جشنواره فیلم کودک ارائه دادیم.

عوامل فیلم "سپیدار" عبارتند از مدیر تصویربرداری: احد عاقلی، طراح صحنه و لباس: بیتا خداوردی زاده، مدیر تولید: موسی سادین، دستیار اول کارگردان: حسین صمیمی و منشی صحنه: زهرا صفری

کد مطلب 1141816

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