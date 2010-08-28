نگرانی ارمنستان از فروش اس 300 روسی به آذربایجان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه "هایوتس آشخار" چاپ ارمنستان، این گروه تاکید دارند که در صورت فروش سیستم های اس 300 به آذربایجان از سوی روسیه، ارمنستان باید از سازمان قرارداد امنیت جمعی خارج شود.
روزنامه "ودوموستی" چاپ مسکو روز پنجشنبه با استناد به منابع صنایع دفاعی روسیه نوشت که مسکو سیستم پدافند موشکی اس ـ 300 به آذربایجان می فروشد.
سیستمهای "اس-300" ویژه دفاع از موسسات صنعتی، نهادهای دولتی، پایگاههای نظامی و مقرهای فرماندهی در برابر حملات هوایی و فضایی دشمن هستند. این سیستم قادر به نابودسازی اهداف بالستیک بوده و از قابلیت حمله به اهداف زمینی نیز برخوردار است.
