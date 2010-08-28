سه هزار بلیط برای بازی پاس و سایپا فروخته می شود

به گزارش خبرنگار مهر در همدان، سید عبدی افتخاری ظهر شنبه در خصوص برگزاری این دیدار اظهار داشت: این تعداد بلیط توسط دو باجه مستقر در مقابل ورزشگاه شهدای قدس همدان به تماشاگران فروخته می شود .

افتخاری با اشاره به اینکه تیم پاس همدان در هفته هفتم رقابت های لیگ برتر فوتبال کشور شنبه شب در ورزشگاه شهدای قدس همدان میزبان سایپای البرز است، اضافه کرد: قیمت هر برگ بلیط این مسابقه 20 هزار ریال تعیین شده که عرضه آن از صبح شنبه آغاز شده است.