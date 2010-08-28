سه هزار بلیط برای بازی پاس و سایپا فروخته می شود

به گزارش خبرنگار مهر در همدان، سید عبدی افتخاری ظهر شنبه در خصوص برگزاری این دیدار اظهار داشت: این تعداد بلیط توسط دو باجه مستقر در مقابل ورزشگاه شهدای قدس همدان به تماشاگران فروخته می شود.
افتخاری با اشاره به اینکه تیم پاس همدان در هفته هفتم رقابت های لیگ برتر فوتبال کشور شنبه شب در ورزشگاه شهدای قدس همدان میزبان سایپای البرز است، اضافه کرد: قیمت هر برگ بلیط این مسابقه 20 هزار ریال تعیین شده که عرضه آن از صبح شنبه آغاز شده است.
وی با بیان اینکه 10 درصد از بلیط های عرضه شده سهم تماشاگران تیم سایپای البرز است که در ضلع شرقی جایگاه ویژه ورزشگاه شهدای قدس مستقر می شود، افزود: تیم فوتبال پاس همدان در حال حاضر با کسب 10 امتیاز در جایگاه پنجم جدول رده بندی لیگ برتر قرار دارد.
نظر شما