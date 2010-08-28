300 برنامه همزمان با هفته دفاع مقدس در بوشهر اجرا می شود

به گزارش خبرنگار مهر در بوشهر، سرهنگ پاسدار رضا غزنوی بعد از ظهر دوشنبه در نشست با مدیران دستگاه های اجرایی استان بوشهر افزود: برپایی نمایشگاه دفاع مقدس با مشارکت نیروهای نظامی و انتظامی و همه دستگاه ها و مجموعه هایی که به نوعی با دوران دفاع مقدس در ارتباط بودند، از مهمترین برنامه های این هفته است .

وی اظهارداشت: در این نمایشگاه غرفه ای اختصاصی با موضوع از رئیسعلی دلواری تا نیروگاه اتمی ایجاد خواهد شد که وقایع و اقدامات استان بوشهر از زمان رئیسعلی دلواری تا اجرای طرح های عظیم پارس جنوبی و راه اندازی نیروگاه اتمی بوشهر را به نمایش خواهد گذاشت .

غزنوی گفت: هدف از ایجاد این غرفه یادآوری این مسئله مهم است که توسعه و داشته های امروز ما مرهون خون شهدا و همه ایثارگرانی است که از هستی خود برای استقرار نظام جمهوری اسلامی و استمرار انقلاب اسلامی گذشتند .

معاون هماهنگ کننده سپاه امام صادق (ع) استان بوشهر گفت: امسال همچنین برای نخستین بار استان بوشهر یک یگان ملبس به لباس شهید رئیسعلی دلواری برای شرکت در رژه ای که در هفته دفاع مقدس در تهران برگزار می شود، اعزام خواهد کرد که در معرفی فرهنگ و پیشینه تاریخی این استان در مبارزه علیه استعمار و ظلم ستیزی تاثیرگذار خواهد بود .