هزار طرح در گلستان بهره برداری و کلنگ زنی شد

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، این طرحها در شهرستانهای گنبد، علی آباد کتول و مینودشت با حضور مسئولان استان و شهرستان اجرا شده است.

از این تعداد طرح، 598 طرح در گنبد کاووس، 154 طرح در مینودشت و 302 طرح در علی آباد کتول بهره برداری شدند.

برای اجرای طرحهای هفته دولت شهرستان گنبد 940 میلیارد ریال، طرح های مینودشت 250 میلیارد ریال و 240 میلیارد ریال در شهرستان علی آباد کتول هزینه شده است.

برگزاری همایش استانی جوانان با موضوع دولت، جوانگرایی پیشرفت، ضیافت اندیشه با حضور هزار و 400 دانشجو در دانشگاه منابع طبیعی گرگان از جمله برنامه های پنجمین روز از هفته گرامیداشت دولت در گلستان است.

اجرای برنامه های خدمات دولت نهم و دهم نیز از دیگر برنامه هاست.

همزمان با هفته دولت دو هزار و 570 طرح در گلستان بهره برداری و 80 طرح نیز کلنگ زنی شده است.