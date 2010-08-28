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۶ شهریور ۱۳۸۹، ۱۵:۱۶

هزار طرح در گلستان بهره برداری و کلنگ زنی شد

هزار طرح در گلستان بهره برداری و کلنگ زنی شد

گرگان - خبرگزاری مهر: همزمان با پنجمین روز از هفته گرامیداشت دولت، هزار و 54 طرح عمرانی، تولیدی، اقتصادی و اشتغالزا در مناطق مختلف گلستان بهره برداری و کلنگ زنی شد.

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، این طرحها در شهرستانهای گنبد، علی آباد کتول و مینودشت با حضور مسئولان استان و شهرستان اجرا شده است.

از این تعداد طرح، 598 طرح در گنبد کاووس، 154 طرح در مینودشت و 302 طرح در علی آباد کتول بهره برداری شدند.
 
برای اجرای طرحهای هفته دولت شهرستان گنبد 940 میلیارد ریال، طرح های مینودشت 250 میلیارد ریال  و 240 میلیارد ریال در شهرستان علی آباد کتول هزینه شده است.
 
برگزاری همایش استانی جوانان با موضوع دولت، جوانگرایی  پیشرفت، ضیافت اندیشه با حضور هزار و 400 دانشجو در دانشگاه منابع طبیعی گرگان از جمله برنامه های پنجمین روز از هفته گرامیداشت دولت در گلستان است.
 
اجرای برنامه های خدمات دولت نهم و دهم نیز از دیگر برنامه هاست.
 
همزمان با هفته دولت دو هزار و 570 طرح در گلستان بهره برداری و 80 طرح نیز کلنگ زنی شده است.
کد مطلب 1141823

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