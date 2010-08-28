وضعیت زیست محیطی رودخانه های مازندران مناسب نیست

به گزارش خبرنگار مهر، سید علی اکبر طاهایی پیش از ظهر شنبه در نخستین جلسه ستاد اجرایی زیباسازی استان در استانداری افزود: وضعیت مازندران از منظر زیباسازی خوشایند نیست.

وی خاطرنشان کرد: مدتی است که وضعیت ورودی ها و خروجی های استان ، مبلمان شهری و روستایی و جاده های مسیر موجب تکدر جدی شده است.

وی یادآور شد: تاسفم از این است که استانی با مردم فرهیخته و فخیم و اهل هنر و ذوق هستند که این پدیده های بیرونی باعث حساسیت درونی مردم استان می شود و ممکن است احساس کنند که مسئولان نسبت به این امور بی تفاوت شده اند و عکس العملی نشان نمی دهند.

طاهایی با اشاره به گردشگر پذیر بودن مازندران اظهار داشت: حداقل 10 درصد از 15 میلیون گردشگر مازندران افراد جهان دیده هستند که با این وضعیت استان می توانند قضاوت های نادرستی داشته باشند.

استاندار مازندران با بیان اینکه همه مسائل صرفا ماهیت بودجه ای ندارند تصریح کرد: اینگونه نیست که همه امور مسئله بودجه ای داشته باشند هرچند که اعتبار نیز در پیشبرد اهداف بی تاثیر نیست.

وی با اشاره به اینکه در حال حاضر استان از نظر زیباسازی وضعیت نامناسبی دارد اظهار داشت: مردم برای نظم بخشی به زندگی آمادگی دارند اما اگر شاهد حساسیت مدیران نباشند ، مردم نیز بی تفاوت می شوند.

طاهایی گفت: استانی که بیش از 10 هزار مهندس در حوزه نظام مهندسی ساختمان دارد باید از از این ظرفیت برای تبدیل شدن به فرههنگ عمومی به خوبی استفاده کند.

وی با اشاره به اینکه وضعیت مناسبی در رودخانه های استان نداریم خاطرنشان کرد: زباله هایی در زیر پل رودخانه ها ، داخل شهر ها و در مسیر جاده ها ریخته شده اند که بخش خصوصی نیز باید با ورود به این بخش اقداماتی انجام دهد.

طاهایی با بیان اینکه کمیته زیباسازی استان را به جد فعال می کنیم افزود: باید از ظرفیت مهندسی و دانشگاهی استان استفاده شود.

وی به آغاز کارهای پایه ای در مهد کودکها اشاره کرد و افزود: در آموزشهای کارگاهی فنی و حرفه ای می توانیم این مسائل را بگنجانیم و به هر ترتیب باید مفاهیم را در اذهان جاری کنیم.

طاهایی یادآور شد: امسال برای نخستین بار مبلغ 300 میلیون تومان از بودجه استان را به منظور زیباسازی در اختیار دفتر فنی استانداری قرار داده است.

وی افزود: در زیباسازی بعد فرهنگ عمومی مد نظر است چراکه زیباسازی باید نگهداری شود که نیازمند فرهنگ عمومی است.

طاهایی همچنین به مشکل بیکاری و جوانان جویای کار استان اشاره کرد و گفت: دانشگاه ها حرفه آموزی نکرده اند تا فارغ التحصیلان دانش خود را به بازار کار تبدیل کنند.