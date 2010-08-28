شورای ایرانیان مقیم خارج در آذربایجان غربی ایجاد شد

به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، وحید جلال زاده ظهر شنبه در آئین افتتاح دفتر نمایندگی وزارت امور خارجه در ارومیه همچنین با اشاره به راه اندازی شورای روابط خارجی در آذربایجان غربی، افزود: این امر ضرورت ایجاد دفتر نمایندگی وزارت خارجه در ارومیه را دوچندان می‌کرد.

وی با اشاره به اینکه آذربایجان غربی از نظر طولانی بودن مرزها در کشور مقام نخست را دارد، بیان داشت: همسایگی آذربایجان غربی با سه کشور جمهوری آذربایجان، ترکیه و عراق نیز عامل دیگری بر ضرورت ایجاد چنین دفتری در ارومیه است.

استاندار آذربایجان غربی وجود فرصت ‌برای ایجاد روابط تجاری و اقتصادی با کشورهای همجوار را مزیتهای کم نظیر دیگری برای استان دانست و اظهار داشت: طی سالهای گذشته خدمات خوبی در این زمینه در استان انجام گرفته است.

جلال‌زاده خاطرنشان کرد: برای توسعه این روابط اقداماتی انجام شده است و اتفاقات خوبی برای فعال کردن ستاد جذب سرمایه‌گذار خارجی، فعال کردن شورای روابط خارجی، ایجاد زمینه برای مشاوره بین‌المللی در استان شده است.

این مسئول با بیان اینکه ایجاد دفتر نمایندگی وزارت امور خارجه از مطالبات اصلی مردم آذربایجان غربی بود، افزود: امروز به یکی از اصلی‌ترین مطالبات مردم استان جواب مثبت داده شده است.

آذربایجان غربی با چهار کشور، ترکیه، عراق، آذربایجان و ارمنستان بیش از 890 کیلومتر مرز مشترک دارد.