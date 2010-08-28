آزمایشگاه تخصصی موزه آذربایجان در تبریز گشایش یافت

به گزارش خبرنگار مهر در تبریز، حجت الاسلام سید محمدرضا میرتاج الدینی ظهر شنبه در مراسم افتتاح آزمایشگاه تخصصی موزه آذربایجان، این آزمایشگاه را یکی از نیازهای دومین موزه تاریخی کشور دانست.

وی گفت: شهر تبریز دارای دومین موزه تخصصی کشور است و حد و اهمیت آثار موجود در این موزه و دیگر موزه های استان، لزوم دارا بودن یک آزمایشگاه تخصصی برای بررسی و آسیب شناسی آثار را دو جندان می کند.

میرتاج الدینی افزود: آسیب شناسی و تلاش برای مرمت و احیای آثار و اشیای تاریخی نیاز امروز بخش تاریخ است و برنامه ریزان کشور نیز بر توجه بیشتر به این مساله تاکید دارند.

به گفته معاون پارلمانی رئیس جمهوری، افتتاح آزمایشگاه تخصصی موزه آذربایجان در هفته دولت، نشان از اهتمام مسئولان سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان در تمام حوزه های تحت مدیریت دارد و اقدامی قابل تقدیر است.

وی همچنین با اشاره به برپائی نمایشگاه "مرد در افق تاریخ" در محل موزه آذربایجان، حضور این آثار را فرصت مغتنمی برای علاقمندان به آثار تاریخی دانست.

حجت الاسلام محمدرضا میر تاج الدینی گفت: علاقمندان می توانند با صرف کمترین هزینه و زمان ممکن، مجموعه منحصر به فردی از اشیا و آثار تاریخی را که حول محور موضوع حضور مردان در آثار تاریخی است را مشاهده کنند.

به گفته وی برپایی این نمایشگاه در فصل گردشگری و زمان پرتردد استان آذربایجان شرقی، از دیگر ویژگی های این نمایشگاه است و موجب شده همشهریان و گردشگران، لحظات تابستانی خود را با کسب اطلاعات دقیق و متفاوت همراه سازند.

در این مراسم، مهندس تراب محمدی رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری آذربایجان شرقی ضمن ارائه توضیحاتی در خصوص ویژگی های فنی این آزمایشگاه، بی نیاز شدن استان از جابجایی آثار تاریخی با مرکز را از جمله محاسن راه اندازی این آزمایشگاه برشمرد.