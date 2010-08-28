به گزارش خبرگزاری مهر، جواد محقق شاعر انقلاب درباره دیدار شعرا با مقام معظم رهبری با بیان این مطلب گفت: این جلسات فرصتی است برای شاعران مختلف که در سراسر ایران زندگی می کنند تا گرد هم جمع شوند و علاوه بر بودن در محضر رهبر از فعالیتهای یکدیگر نیز با خبر شوند و بتوانند با راهنماییهای ایشان به کار خود ادامه دهند.
این شاعر ادامه داد: ما شاعران و همچنین مدیران فرهنگی در این جلسات علاوه بر شعر خوانی، برای یک سال آینده خود نیز راهکار سرایش شعر و برنامهریزی دریافت میکنیم.
محقق افزود: ما شاعران به یمن وجود رهبر سالانه گرد هم میآییم و دیداری تازه میکنیم که برکات معنویاش راه را بر ما روشن میکند.
این شاعر در پایان گفت: با نقد و بررسیهای روشنگر مقام معظم رهبری از جریانهای روز برای یک سال آیندهمان برنامه میگیریم تا ما شاعران پیشکسوت بیاموزیم چگونه و در چه مسیری شاعران جوان را هدایت کنیم.
