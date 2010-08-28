۶ شهریور ۱۳۸۹، ۱۵:۴۰

محقق:

روشنگریهای رهبر به ادامه فعالیت شاعران شکل می‌دهد

جلسات دیدار شعرا با مقام معظم رهبری هر ساله برگزار می‌شود که این جلسات برای حاضران بسیار شیرین و ماندگار است و شاعران با روشنگریهای ایشان به ادامه فعالیتهای خود شکل می‌دهند.

 به گزارش خبرگزاری مهر، جواد محقق شاعر انقلاب درباره دیدار شعرا با مقام معظم رهبری با بیان این مطلب گفت: این جلسات فرصتی است برای شاعران مختلف که در سراسر ایران زندگی می کنند تا گرد هم جمع شوند و علاوه بر بودن در محضر رهبر از فعالیتهای یکدیگر نیز با خبر شوند و بتوانند با راهنمایی‌های ایشان به کار خود ادامه دهند.

این شاعر ادامه داد: ما شاعران و همچنین مدیران فرهنگی در این جلسات علاوه بر شعر خوانی، برای یک سال آینده خود نیز راهکار سرایش شعر و برنامه‌ریزی دریافت می‌کنیم. 

محقق افزود: ما شاعران به یمن وجود رهبر سالانه گرد هم می‌آییم و دیداری تازه می‌کنیم که برکات معنوی‌اش راه را بر ما روشن می‌کند.

این شاعر در پایان گفت: با نقد و بررسی‌های روشنگر مقام معظم رهبری از جریانهای روز برای یک سال آینده‌مان برنامه‌ می‌گیریم تا ما شاعران پیشکسوت بیاموزیم چگونه و در چه مسیری شاعران جوان را هدایت کنیم.
 
 
 
 
 

