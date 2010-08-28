بهره برداری از 10 طرح بهداشتی درمانی در بوشهر آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر در بوشهر، غلامرضا حیدری بعد از ظهر شنبه در مراسم تجلیل از پزشکان نمونه بوشهری در جمع خبرنگاران افزود: زیربنای طرح های قابل افتتاح این دانشگاه در هفته دولت امسال ٥ هزار و ٦٩٤ مترمربع و اعتباری هزینه شدن آنها نیز سه میلیارد و ٦٦٠ میلیون ریال بوده است.

وی اظهار داشت: یکی از مشکلات ما در شهرستان تنگستان، بیمارستان اهرم بود که به عنوان بیمارستان پایلوت در کشور به بخش خصوصی واگذار شده بود که به دلیل مشکلاتی که در مدیریت این بیمارستان به وجود آمده بود، در هفته دولت به بخش دولتی واگذار خواهد شد.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی بوشهرگفت: مرکز بهداشتی درمانی محمد عامری دلوار که یکی از بهترین و مجهزترین مراکز بهداشتی درمانی است و دارای آخرین تجهیزات در بخش آزمایشگاهی و رادیولوژی است، در هفته دولت امسال به بهره برداری می رسد و به مردم بخش ساحلی خدمات ارائه خواهد کرد.

حیدری افزود: بخش های داخلی و دیالیز بیمارستان ١٧ شهریور برازجان، ١٢ واحد منازل پزشکان و مرکز بهداشتی درمانی شهید فرهی برازجان از دیگر طرح هایی است که در دشتستان در این هفته به بهره برداری می رسد.

وی اضافه کرد: مرکز بهداشتی درمانی قدس و پایگاه بهداشتی تمبک در شهرستان کنگان و خانه بهداشت کردلان در شهرستان دشتی افتتاح خواهند شد

حیدری افزود: بهره برداری از آزمایشگاه مرکز بهداشتی درمانی خیبر در بوشهر و تعمیر و تجهیز مرکز بهداشتی درمانی خارگ و مرکز بهداشتی درمانی حضرت زینب (س) و خانه های پزشک این مراکز از پروژه هایی است که به بهره برداری می رسند.