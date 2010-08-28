طرح ضیافت اندیشه می تواند خلا وجود یک دانشگاه فرهنگی را پر کند

به گزارش خبرنگار مهر در خرم آباد، حجت الاسلام حمیدرضا حنان صبح شنبه در جمع خبرنگاران رسانه های گروهی استان در سخنانی اظهار داشت: طرح ضیافت اندیشه می تواند به عنوان یک دانشگاه فرهنگی در سراسر کشور جای خالی یک دانشگاه فرهنگی را برای ما پر کند.

وی با اشاره به برگزاری طرح ضیافت اندیشه که از سوی نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها، عنوان کرد: این طرح یک حرکت بسیار مطلوب در راستای این است که دانشجویان در ایام ماه مبارک رمضان بی برنامه رها نشوند.

حجت الاسلام حنان با اشاره به برگزاری این طرح از امسال به مدت هشت سالی که ایام ماه مبارک رمضان مصادف با تعطیلی دانشگاهها شده است، افزود: این امر موجب شد که نهاد نمایندگی مقام رهبری در دانشگاه به فکر طرحی باشند که در ایام ماه مبارک دانشجویان را سرگرم و برنامه های اموزشی و فرهنگی را برای آنها لحاظ کند.

مسئول دفاتر نهاد نمایندگی ولی فقیه در دانشگاههای آزاد لرستان با بیان اینکه در دانشگاههای ما جای یک دانشگاه فرهنگی خالی است، یادآور شد: این طرح می تواند به عنوان یک دانشگاه فرهنگی در سراسر کشور جای خالی یک دانشگاه فرهنگی را پر کند.

حجت الاسلام حنان اظهار داشت: در حال حاضر این طرح در سراسر کشور در حال اجراست و بیش از 100 هزار دانشجو از این طرح استقبال کرده اند.

وی با بیان اینکه در لرستان نیز بیش از سه هزار نفر در این طرح ثبت نام کردند اما به دلایل مختلفی تعداد آنها کاهش یافت، افزود:عواملی از جمله اینکه دانشجویانی که ترم اجباری در تابستان دارند از سوی وزارت علوم اعلام شد که بیش از شش واحد نمی تواند داشته باشند و شایعاتی مبنی بر اینکه دانشگاه آزاد شهریه 4 واحد طرح ضیافت را دریافت می کند موجب کاهش تعداد دانشجویان از سه هزار به یکهزار و 700 نفر شد.

حجت الاسلام حنان تصریح کرد: در این طرح برنامه هایی از جمله موضوع فیمنیسم، نهج البلاغه، قرآن، مهارتهای زندگی، گفتگوهای آزاد، وبلاگ نویسی، کرسیهای آزاد اندیشی، سخنرانی ها،مناجات، محفلهای قرآنی و برنامه های ورزشی از جمله شنا، فوتسال و فوتبال برای دانشجویان شرکت کننده در نظر گرفته شده است.