شاخص کل بورس 168 واحد افزایش یافت

به گزارش خبرگزاری مهر، نخستین روز معاملات این هفته 385 میلیون سهم و حق تقدم در 17 هزار و 405 بار معامله به ارزش 943 میلیارد و 566 میلیون ریال در بورس اوراق بهادار تهران داد و ستد شد.

در نخستین روز هفته ارزش بازار سهام به 819 هزار و 20 میلیارد ریال رسید که نسبت به روز کاری قبل 7هزار و 745 میلیارد ریال معادل 94/0 درصد رشد دارد.

در پایان معاملات امروز ‌شنبه 6 شهریور‌ماه جاری شاخص کل با 168 واحد افزایش نسبت به روز چهار‌شنبه سوم شهریورماه ، عدد 17 هزار و 401 واحد را نشان می دهد.

این در حالی است که در مبادلات امروز بازار سرمایه شاخص 30 شرکت برتر با رشد 11 واحدی به عدد 1029 واحد رسید. در عین حال، شاخص آزاد شناور به 22 هزار و 159 واحد رسید که نسبت به روز چهار‌شنبه سوم شهریورماه امسال 240 واحد افزایش داشته است.



شاخص بازار اول هم امروز عدد 14 هزار و 305 واحد را، نشان می دهد،که این رقم نسبت به روزکاری قبل 149 واحد رشد دارد. در معاملات بازار دوم ، شاخص این بازار با افزایش 146 واحدی مواجه شد و در پایان مبادلات در 24 هزار و 902 واحد توقف کرد.

همچنین شاخص صنعت با رشد 113 واحدی نسبت به روز چهار‌شنبه سوم شهریورماه در عدد 13 هزار و 277 واحد متوقف شد.