وهابیت و بهائیت مولود یهود هستند

به گزارش خبرگزاری مهر، چهارمین نشست نقد فیلم در طرح ضیافت اندیشه به موضوع اسرائیلشناسی در دانشگاه لرستان برگزار شد.
بنابر این گزارش در این نشست که نقد فیلم با عنوان "ماهیتی بیهویت" با حضور محسن بیات از اساتید دانشگاه تهران برگزار شد، چگونگی شکلگیری رژیم غاصب اسرائیل مورد برسی قرار گرفت.
محسن بیات در این نشست در سخنانی با اشاره به چگونگی شکلگیری رژیم صهیونیستی، اظهار داشت: صهیونیسم یک پدیده، گروه و حزب است که طی یکصد سال گذشته شکل گرفته تا اقداماتی را دنیا انجام دهد.
وی با بیان اینکه یهود شالوده اصلی صهیونیست است، افزود: توسط یهود پرتکلهایی به تصویب رسیده که از جمله مهمترین آنها این است که جهانیان در محورهای اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و اعتقادی تحت سلطه صهیونیسم قرار گیرند.
بیات با بیان اینکه روش نفوذ یهود در دنیا پنهان صورت میگیرد، تصریح کرد: حرکتی که یهود و صهیونیسمها در زمینه اعتقادی انجام میدهند این است که با توجه به اطلاعاتی که از طریق کتب یهود و انجیل در خصوص ظهور منجی به آنها رسیده ، 27 مؤسسه صهیونیستی را در مسجد الاقصی مستقر کردهاند تا با تخریب مسجد الاقصی، اقدام به بنای معبد سلیمان کنند.
این استاد داتشگاه با بیان اینکه یهود بر آن است که دین اسلام را از بین ببرد و اعتقادات خود را جایگزین آن کند، ادامه داد: رژیم اسرائیل در اثر غفلت مسلمانان بهویژه شیوخ عرب بهوجود آمد و امروز ضرورت دارد مسلمانان جهان بهویژه شیعیان در مقابل این غده سرطانی تمام تلاش خود را بهکار گیرند و اجازه ندهند افکار یهود در کشورهایشان نفوذ کند.
