به گزاش خبرگزاری مهر، این نمایشگاه با موضوع "انتفاضه" علاوه بر به تصویر کشیدن راه پیمایی‌های روز قدس، جنگ سی و سه روزه رژیم صهیونیستی را نیز به نمایش می‌گذارد.

در این جنگ گروهی از عکاسان خانه عکاسان ایران شرکت داشتند و صحنه های بسیاری از دفاع مظلومانه مردم لبنان و فجایع این جنگ را عکاسی کردند.

"انتفاضه" نمایشگاهی است که توسط 14 نفراز عکاسان کشورعکاسی شده و در یک مجموعه نمایشگاهی با 47 عکس در قطع 50×70 و 100×70 سیاه و سفید و رنگی به مناسبت روز قدس از روز 9 تا 19 شهریور در نمایشگاه های شهر اسلام آباد به نمایش گذاشته می شود.

عکاسان شرکت کننده در این نمایشگاه عبارت از حسین فاطمی، ساسان اقوامی، مهدی قاسمی، علی اکبر شیر ژیان، مجید کلهر، پیام برازجانی مهدی خدایی، غزال عربی، مهدی کوروش زاده، یلدا معیری، مریم میرزاده، اسحاق آقایی، شهاب نوری و میثم میرزنده دل هستند.

نمایشگاه آنلاین عکس‌های این نمایشگاه همزمان با روز افتتاحیه در پایگاه اینترنتی خانه عکاسان ایران به نشانی www.iranipc.ir به نمایش گذاشته می شود.

