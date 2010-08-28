به گزارش مهر از هالیوود ریپورتر بر اساس اعلام تهیه کنندگان ، کوین اسپیسی در این اجرا نقش ریچارد سوم پادشاه خونریز بریتانیا را بازی می کند و مندز نیز کارگردانی این نمایش را بر عهده خواهد داشت.



این نمایش به صورت تور سال 2012 در شهرهای گوناگون دنیا اجرا می شود و برنامه ریزی‌ها برای برگزاری تور صورت گرفته است.



گروهی از بازیگران تئاتر انگلستان و امریکا در این نمایش نامه مشهور و کلاسیک ویلیام شکسپیر به نقش آفرینی می پردازند.

اجرای این نمایش از ماه فوریه 2012 در آکادمی موسیقی نیویورک در بروکلین آغاز می شود و سپس اجرای آن در شهر‌های دیگر امریکا و جهان ادامه می یابد تا در ماه مه به تئاتر اولد ویک لندن جایی که اسپیسی مدیریت آن را بر عهده دارد برسد.



اسپیسی و مندز در سال 1999 و در فیلم " زیبایی آمریکایی" با یکدیگر همکاری داشته اند.فیلمی که 5 جایزه اسکار از جمله بهترین کارگردانی برای مندز و بهترین بازیگر نقش اول مرد برای اسپیسی را به ارمغان آورد.



اسپیسی در این مورد گفت : سم مندز یکی از بهترین کارگردانانی است که من تاکنون افتخار همکاری با او را داشته ام و فرصت همکاری با او این بار روی صحنه تئاتر را به هیچ وجه از دست نمی دهم.به ویژه بازی در نقش شخصیت شریری چون ریچارد سوم با هدایت او قطعا برایم به یاد ماندنی خواهد بود.



پیش از این بزرگان بازیگری انگلستان چون لارنس اولیویه و ایان مک کلن در نقش ریچارد سوم روی صحنه رفته اند . نقشی که مندز مدعی است اسپیسی برای بازی در قالب آن به دنیا امده است.

