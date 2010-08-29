۷ شهریور ۱۳۸۹، ۸:۴۶

ارزیابی 280 مؤسسه قرآنی/ نحوه تعامل با مؤسسات قرآنی تدوین می‌شود

معاون ارتباطات و امور اجرایی سازمان دارالقرآن الکریم با اشاره به اینکه 280 مؤسسه و مرکز قرآنی مردمی در 22 استان کشور طی فصل تابستان مورد ارزیابی قرار گرفتند گفت: این ارزیابیها تا پایان سال ادامه می‌یابد تا پس از آن نحوه تعامل با این مؤسسات قرآنی را تدوین کنیم.

محمد مهدی بحرالعلوم، معاون ارتباطات و امور اجرایی سازمان دارالقرآن الکریم در گفتگو با خبرنگار مهر در رابطه با نظارتهای فصل تابستان بر مؤسسات قرآنی مردمی گفت: در سفرهایی هیئتهای کارشناسی به استانها خواهند داشت چند مورد را به طور ویژه مورد ارزیابی قرار می دهیم.

وی افزود: مباحث آموزشی، نحوه ارتباطات قرآنی سازمان تبلیغات اسلامی با واحدهای مختلف دولتی و مردمی، کیفیت اجرایی و آموزشی مؤسسات مردمی  در سفر به استانها مورد بررسی قرار می گیرند.

وی گفت: یکی از موارد اصلی نظارتها و بازدیدهای سازمان دارالقرآن مؤسسات قرآنی مردمی است، به این منظور فرمهایی را طراحی کرده و طی آن امکانات مؤسسات قرآنی مردمی که از سازمان دارالقرآن مجوز گرفته اند، وضعیت رشد آنها و همچنین نحوه برگزاری کلاسهای آموزش، جذب مخاطب در این مؤسسات قرآنی، کیفیت و کمیت برگزاری کلاسهای قرآنی، تعداد ساعات فعال در طول روز و اینکه آیا فعال، نیمه فعال و راکد محسوب می شوند را ارزیابی می کنیم.

بحرالعلوم یادآور شد: در این نظارتها و سفرهای استانی مؤسسات قرآنی و مراکزی مورد توجه قرار می گیرند که مجوز موقت دارند ، چرا که مؤسسات قرآنی در بدو فعالیتهای خود ابتدا شش ماه با مجوز موقت فعالیت می کنند و پس از آن در صورت صحت در انجام امور، مجوز این مؤسسات به مجوز دائم تبدیل می شود.
 
وی در مجموع وضعیت مؤسسات قرآنی مردمی را قابل قبول دانست و اظهار داشت: این مؤسسات در طیفهای مختلفی چون مؤسسات فعال، نیمه فعال و کم‌تر وجود دارند. این بازدیدهای نظارتی تا پایان سال ادامه می یابد و در نظر داریم پس از این ارزیابی ها، نحوه تعاملات خود را با هرکدام از این گروه ها تنظیم کنیم.
 
معاون ارتباطات و امور اجرایی سازمان دارالقرآن الکریم تصریح کرد: ارزیابی ها به دو صورت استانی و کشوری صورت می گیرد و بازدیدها به طور مرتب در طول سال انجام می شود اما نمایندگانی از سازمان دارالقرآن برای تکمیل این چرخه به استانها اعزام می شوند و عملکرد مؤسسات قرآنی مردمی ارزیابی می شود.
 
وی همچنین گفت: در بررسیهای صورت گرفته طی فصل تابستان از 22 استان 280 مؤسسه و مرکز قرآنی مردمی مورد ارزیابی قرار گرفته اند.
