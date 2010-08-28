26 بازیکن به اردوی تیم فوتبال امید دعوت شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم فوتبال امید کشورمان قرار است روز 13 شهریور در دیداری تدارکاتی به مصاف تیم کمتر از 23 سال لهستان برود که به همین منظور 26 بازیکن به اردوی آماده سازی این تیم دعوت شدند که سه بازیکن اصلی و حاضر در اردوی تیم ملی بزرگسالان بدلیل سفربه چین و کره جنوبی شامل؛ کریم انصاریفرد ، احسان حاج صفی و علیرضا حقیقی در این اردو حضور نخواهند داشت .

اسامی نفرات دعوت شده برای این دیدار تدارکاتی عبارتست از: محمد صالح خلیل آزاد، محمد مظاهری، مهدی دغاغله، امید شرفی، بختیاررحمانی، کمال کامیابی نیا، میلاد نصرتی، رضا طلبه، علی مرزبان، شهریارشیروند، سیامک کوروشی، حسین ابراهیمی، آرش افشین، محسن مسلمان، رسول کر، شجاع خلیل آزاد، علی زینالی، میلاد شیخ فخرالدینی، ایمان موسوی، محمد باقرصادقی، سجاد مشکل پور، وحید علی آبادی، حمیدرضاعلی عسگری، سینا عشوری، امید ابوالحسنی و مسعود ابراهیم زاده .

نفرات دعوت شده می بایست ساعت 12:00 روزهشتم شهریورماه خود را به کادرفنی معرفی کرده و از 15شهریورماه تمرینات خود را زیر نظرغلامحسین پیروانی پیگیری کنند.

ملی پوشان امید کشورمان پس از برگزاری اردوی یک هفته ای درتهران روز 11 شهریور ماه برای دیدار با لهستان عازم این کشور خواهند شد.