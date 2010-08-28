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۶ شهریور ۱۳۸۹، ۱۵:۵۰

جشنواره فیلم رم با نمایش " دیشب " افتتاح می‌شود

درام " دیشب" با نقش آفرینی کایرا نایتلی و اوا مندز به عنوان فیلم افتتاحیه جشنواره بین المللی فیلم رم ایتالیا برگزیده شد.

به گزارش مهر از ورایتی این فیلم که کارگردانی آن را مسی تاج الدین فیلمساز ایرانی مقیم آمریکا بر عهده داشته در بخش مسابقه به نمایش در می‌آید.دیگر فیلمی که روز پنج شنبه نمایش آن در جشنواره رم قطعی شد " لانه خرگوش" به کارگردانی جان کمرون میچل است که نیکول کیدمن ، دایان ویست و آرون اکهارت در آن حضور دارند.

در بخش مسابقه فیلمسازان جوان نیز فیلم " وینکس کلاب سه بعدی – ماجیکا آونتورا " ساخته ایگینو استرافی فیلمساز ایتالیایی روی پرده می رود.

بخش جنبی فوکوس جشنواره رم امسال روی سینمای ژاپن متمرکز است و در این بخش به مناسبت یکصدمین سال تولد آکیرا کوروساوا فیلمساز بزرگ ژاپنی مراسم بزرگداشت او هم برگزار می‌شود.جشنواره امسال رم از 28 نوامبر تا 5 دسامبر در پایتخت ایتالیا برگزار می‌شود.
 

کد مطلب 1141865

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