جامعه جهانی برای گسترش معنویت در بین جوانان تلاش کند

به گزارش خبرگزاری مهر، علی عسگری در دومین روز از کنفرانس بین المللی جوانان در مکزیک که با حضور بیش از یک صد نماینده و هیئت ازکشورهای مختلف، صدها نمایندهNGO ها و سازمان بین المللی در حال برگزاری است ادامه داد: امروز وضعیت جوانان در جمهوری اسلامی ایرانی روند رو به رشدی داشته و پیشرفتهای گسترده ای برای کشور به ارمغان آورده اند.

وی در این اجلاس بر آمادگی جمهوری اسلامی برای انتقال تجربیات، به جامعه جهانی در مورد سیاست گذاری و برنامه ریزی امور جوانان تاکید کرد.

رئیس مرکز مطالعات راهبردی سازمان ملی جوانان اظهار داشت: موانع فرارو اهداف توسعه هزاره در مورد مسایل جوانان، عدم توجه به میراث معنوی، عدم توجه به معنویت و اخلاق و اعمال تبعیضهای ناروا در سطح بین المللی ومنطقه ای، مهمترین مباحث مطرح شده در امور جوانان است.

وی در ادامه با انتقاد از بی توجهی جامعه جهانی به تلاش برخی از کشورها برای نابودی میراث معنوی از طریق گسترش هرزه نگاری و برنامه های مبتذل، مقابله با این روند را خواستار شد.

در حاشیه این اجلاس هیئت ایرانی با نمایندگان و مسئولان جوانان کشورهای روسیه، چین، فنلاند، عراق، اندونزی، برونئی، ترکیه، جمهوری آذربایجان، سودان، سریلانکا، لبنان، پاکستان، هند و افغانستان دیدار کرده و در این دیدارها طرفین براتخاذ رفع موانع در حل مسایل جهانی درامور جوانان و گسترش همکاریها دو جانبه در امور جوانان تاکید کردند.

روز دوشنبه هفته گذشته، کنفرانس جهانی جوانان درشهر لئون مکزیک آغازشد که در این کنفرانس حدود پنج هزار نماینده از سراسر جهان شرکت کردند.

