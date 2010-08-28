پروژه های مشترک ترکیه با ایران ادامه می یابد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، "نیهات ارگون" در گفتگو با ان تی وی گفت: پروژه های مشترک بین دو کشور در حال ادامه است و تحریم های سازمان ملل و ایالات متحده تاثیری بر ادامه این همکاری ها نخواهد داشت.

این اعلام در حالی است که رسانه ها در روزهای اخیر از سفیر هیئت های ترکیه به واشنگتن برای آشنایی با دیدگاههای ایالات متحده درباره همکاری آنکارا با تهران خبر داده بودند.

در عین حال چندی پیش یک مقام آمریکایی طی سخنانی در سفارت این کشور در توکیو اعلام کرد که شرکت های ترکیه می توانند به همکاری خود با ایران ادامه دهند.