جوابیه سید علیرضا بهشتی به مصاحبه مهدی کلهر با مهر

به گزارش مهر ، متن کامل این جوابیه چنین است: در جراید روز پنجشنبه 89/6/4 به نقل از خبرگزاری مهر در مصاحبه‌ای از آقای مهدی کلهر مطالبی به اینجانب نسبت داده شده که با حقیقت فاصله‌ای بسیار دارد و لازم می‌دانم روایت واقعی آن را به آگاهی برسانم:

در آذرماه 1388 (نزدیک به سه هفته پیش از بازداشت من)، یکی از بازداشت شدگان حوادث پس از انتخابات به نام آقای سعید صادقی که پس از آزادی اش سعی فراوان در تماس با مسئولین نظام و انتقال اخبار مربوط به رفتار غیرانسانی که به او روا داشته شده بود داشت، با من تماس گرفت و از تمایل آقای کلهر برای دیدار با من خبر داد.

من تا آن زمان ایشان را ندیده بودم و به دو دلیل تمایلی برای این ملاقات نداشتم: نخست به خاطر سمت رسمی که ایشان داشتند، و دیگر به خاطر وضعیت خود آقای کلهر که در آن زمان دستخوش بحران خانوادگی بودند و علی القاعده در وضعیت مناسبی نبودند. از همین رو به آقای صادقی گفتم اگر آقای کلهر مطلبی دارند به شما بگویند تا منتقل کنید. اما اصرار برای ملاقات بطور پیگیر مطرح می‌شد. پرسیدم آیا از طرف کسی نمایندگی دارند؟ پاسخ این بود که انگیزه ملاقات، علاقه شخصی است.

بالاخره گفته شد که ایشان به دفتر بنیاد نشر آثار و اندیشه‌های شهید آیت‌الله دکتر بهشتی خواهند آمد. هنگامی که ایشان به دفتر آمدند نزدیک به دو ساعت از خاطرات‌شان با شهید بهشتی، سوابق کاری خود و مسائل خانوادگی که اخیرا برایشان اتفاق افتاده بود سخن گفتند و در آخر، نظراتشان را درباره حوادث پس از انتخابات مطرح کردند. من در پاسخ گفتم که هیچ‌گونه نمایندگی از کسی برای صحبت در این باره ندارم و ایشان را هم به نمایندگی از کسی به رسمیت نمی‌شناسم.

بعد از آن ملاقات هم، علیرغم تماس‌های مکرر ایشان، ضرورتی برای تجدید دیدار ندیدم. بنابراین، ادعاهای ایشان درباره اینکه برادرم با ایشان تماس گرفته، اینکه گفته ام من تنها ایشان را قبول دارم، اینکه هر 40 دقیقه به آقای مهندس موسوی گزارش می‌دادم و ایشان هم می‌گفتند ادامه بده، و اینکه برادرم محمدرضا در آن جلسه حضور داشته و صحبتی درباره بازدید به میان آمده، سراپا کذب بوده و ساخته قوه تخیل آقای کلهر است.



اینکه انتشار اینگونه اخبار با چه اهدافی صورت می‌گیرد از چشمان تیزبین مردم ما پنهان نیست. اما با این همه، در صورت اقتضا، تمامی آنچه را که در آن جلسه گفته شده، گرچه حائز اهمیت چندانی هم نیست، به اطلاع خواهم رساند.

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