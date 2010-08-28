استقلال و سپاهان انتحاری بازی نکردند

به گزارش خبرگزاری مهر، مرتضی محصص با بیان این مطلب با اشاره به نکات فنی دیدار تیم های استقلال و سپاهان گفت : در نیمه اول ، استقلال بازی را کاملا کنترل کرد و با سه مدافع مرکزی بازی می کرد به همین دلیل فضای بازی برای حمله سپاهان محدود و برای ضد حمله استقلال زیاد شده بود. به همین دلیل بود که استقلال در یک نیمه به سه گل رسید . البته از فضای ورزشگاه آزادی هم نباید گذشت که انرژی زیادی به بازیکنان استقلال تهران داد و فشار زیادی روی بازی سپاهانی ها گذاشت. در واقع سپاهان درنیمه اول هم روحیه اش را باخته بود و هم کارتیمی را .

محصص درباره نیمه دوم این دیدارگفت: درنیمه دوم قلعه نویی با تعویض هایی که انجام داد شکل هجومی تری به تیم سپاهان بخشید. با حضورعنایتی و یانوش درنوک پیکان حمله سپاهان و حضورحاج صفی به عنوان سانتر فوروارد چپ ، کار استقلال با سه مدافع مرکزی سخت تر شد .



وی اضافه کرد : قدرت سپاهان روی توپهای بلند بسیاربیشتر شده و درچند موقعیت سپاهان می توانست به گل برسد ولی خوش شانسی استقلال و دیرک دروازه مانع باز شدن دروازه استقلال شد. به هر ترتیب روی تاکتیک شوت از راه دور گل های زیبایی توسط هاشم بیک زاده بازیکن ملی پوش و یانوش برای سپاهان بدست آمد که گل یانوش یکی از زیباترین گل های لیگ برتر و کاملا غیرقابل مهار بود. البته به نظرمن زیباترین گل بازی گلی بود که می داودی با حرکت آکروباتیک سومین گل استقلال را درون دروازه رحمتی ثبت کرد.



رئیس کمیته آموزش یادآور شد : گل سوم سپاهان هم روی یک کارهوایی بدست آمد. سپاهان تیم پرمهره ای است و قلعه نویی معمولا برای اجرای کارهای تاکتیکی، تهاجمی و تخریبی حریف کارسختی نداشت.



محصص ادامه داد : روی هم رفته بازی با توجه به حضورچندین بازیکن سابق استقلال درسپاهان و حضورقلعه نویی روی نیمکت سپاهان و تعداد نزدیک به هشتاد هزارتماشاگر جذاب و پر هیجان بود . استقلال در 10 دقیقه پایانی بازی رو به ضد حمله آورد و یک ضربه ایستگاهی با اشتباه رحمتی گل چهارم استقلال را توسط برهانی رقم زد.



وی درپایان گفت: مربیان دو تیم از یکدیگر شناخت خوبی داشتند . با توجه به حضور بازیکنان خوب و با تجربه درهیچ دقیقه ای از بازی شاهد کارهای انتحاری از سوی دو تیم نبودیم و دوتیم بازی مستقیم را در دستور کار داشتند. سپاهان و استقلال از بهترین تیم های لیگ برترهستند و به نظرمن مهره های تاثیرگذاراین دیدار نویدکیا برای سپاهان و مجیدی برای استقلال بود. البته به نظرمن بهترین بازیکنان میدان یانوش ازسپاهان و می داودی از استقلال تهران بود.