به گزارش خبرنگار مهر، آمریکا به همراه برزیل، کرواسی، اسلونی، تونس و ایران برگزار کننده دیدارهای گروه B مسابقات قهرمانی جهان در شهر استانبول هستند. به جز آمریکا بازیکنان دیگر تیم‎های این گروه در هتل "رنسانس" مستقر هستند. آمریکایی‎ها به درخواست خودشان هتلی دیگر را برای اقامت در نظر گرفته‎اند.

* تیم ملی بسکتبال کشورمان ساعت 23 امشب نخستین دیدار خود در رقابت‎های جهانی را مقابل برزیل برگزار می‎کند. این دیدار در سالن "ابدی ایپکچی" استانبول برگزار می‎شود.

* آخرین جلسه تمرینی شاگردان وسلین ماتیچ برای برگزاری اولین دیدار جهانی ساعت 12 تا 13 (به وقت محلی) امروز شنبه در سالن جنبی سالن اصلی رقابت‎های قهرمانی جهان برگزار شد. هر 12 ملی پوش بسکتبال کشورمان حضوری کامل و پرنشاط در این جلسه تمرینی داشتند.

* کرواسی و برزیل تیم‎هایی بودند که قبل و بعد از ایران در این سالن تمرین کردند. تیم ملی کشورمان طی امروز و فردا (شنبه و یکشنبه) به مصاف این تیم ها می رود.

* حریف امروز ایران رنکینگ چهاردهم جهان را در اختیار دارد. این در حالی است که ایران در رده بیست ویکم قرار دارد.

* ایرانی‎های بسیاری برای تماشای دیدارهای تیم ملی کشورمان به استانبول سفر کرده‎اند که در میان چهره‌هایی از تیم‎های ملی پیشین دیده می‌شود. مهدی پوراصفهانی و حمید کلاه سنگیانی (ملی‎پوشان پیشین) از جمله آنها هستند. حسین قره گزلو (دبیر سابق سازمان تیم‎های ملی)، بهرام رمضان (مربی تیم A.S شیراز) و احمد نوروزی (دبیر پیشین هیدت تهران) از دیگر مسافران ایرانی برای تماشای دیدارهای تیم ملی هستند.

* وسلین ماتیچ، سرمربی صربستانی تیم ملی بسکتبال از روز گذشته تاکنون گفتگوهای زیادی را با شبکه‎های مختلف تلویزیونی از کشورهای مختلف داشته است. البته وی از گفتگو با خبرنگاران شبکه خبری صربستان استقبال بیشتری کرد.

* علی سعیدلو، رئیس سازمان تربیت بدنی روز گذشته در بازدید از تمرینات تیم ملی بسکتبال ابراز امیدواری کرد که بازیکنان این تیم تلاش زیادی در ارائه بازی‎های قابل قبول داشته باشند.

* مراسم افتتاحیه شانزدهمین دوره رقابت‎های بسکتبال قهرمانی جهان جمعه شب برگزار شد. این رقابت‎ها از امروز در استانبول، آنکارا، قیصریه و ازمیر آغاز شده و تا 21 شهریورماه ادامه خواهد داشت.