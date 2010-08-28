به گزارش خبرنگار مهر، آمریکا به همراه برزیل، کرواسی، اسلونی، تونس و ایران برگزار کننده دیدارهای گروه B مسابقات قهرمانی جهان در شهر استانبول هستند. به جز آمریکا بازیکنان دیگر تیمهای این گروه در هتل "رنسانس" مستقر هستند. آمریکاییها به درخواست خودشان هتلی دیگر را برای اقامت در نظر گرفتهاند.
* تیم ملی بسکتبال کشورمان ساعت 23 امشب نخستین دیدار خود در رقابتهای جهانی را مقابل برزیل برگزار میکند. این دیدار در سالن "ابدی ایپکچی" استانبول برگزار میشود.
* آخرین جلسه تمرینی شاگردان وسلین ماتیچ برای برگزاری اولین دیدار جهانی ساعت 12 تا 13 (به وقت محلی) امروز شنبه در سالن جنبی سالن اصلی رقابتهای قهرمانی جهان برگزار شد. هر 12 ملی پوش بسکتبال کشورمان حضوری کامل و پرنشاط در این جلسه تمرینی داشتند.
* کرواسی و برزیل تیمهایی بودند که قبل و بعد از ایران در این سالن تمرین کردند. تیم ملی کشورمان طی امروز و فردا (شنبه و یکشنبه) به مصاف این تیم ها می رود.
* حریف امروز ایران رنکینگ چهاردهم جهان را در اختیار دارد. این در حالی است که ایران در رده بیست ویکم قرار دارد.
* ایرانیهای بسیاری برای تماشای دیدارهای تیم ملی کشورمان به استانبول سفر کردهاند که در میان چهرههایی از تیمهای ملی پیشین دیده میشود. مهدی پوراصفهانی و حمید کلاه سنگیانی (ملیپوشان پیشین) از جمله آنها هستند. حسین قره گزلو (دبیر سابق سازمان تیمهای ملی)، بهرام رمضان (مربی تیم A.S شیراز) و احمد نوروزی (دبیر پیشین هیدت تهران) از دیگر مسافران ایرانی برای تماشای دیدارهای تیم ملی هستند.
* وسلین ماتیچ، سرمربی صربستانی تیم ملی بسکتبال از روز گذشته تاکنون گفتگوهای زیادی را با شبکههای مختلف تلویزیونی از کشورهای مختلف داشته است. البته وی از گفتگو با خبرنگاران شبکه خبری صربستان استقبال بیشتری کرد.
* علی سعیدلو، رئیس سازمان تربیت بدنی روز گذشته در بازدید از تمرینات تیم ملی بسکتبال ابراز امیدواری کرد که بازیکنان این تیم تلاش زیادی در ارائه بازیهای قابل قبول داشته باشند.
* مراسم افتتاحیه شانزدهمین دوره رقابتهای بسکتبال قهرمانی جهان جمعه شب برگزار شد. این رقابتها از امروز در استانبول، آنکارا، قیصریه و ازمیر آغاز شده و تا 21 شهریورماه ادامه خواهد داشت.
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